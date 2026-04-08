Sophie Negoïta y Darío Tamayo, en Festival de Música Antigua de Soria

Miércoles, 08 Abril 2026 13:59

Tras su reciente concierto en Suiza, el dúo integrado por Sophie Negoïta y Darío Tamayo visitará por primera vez la capital soriana con el proyecto Venus, que ya presentaron hace unos meses en la Sociedad Filarmónica de Burgos.

En esta ocasión, ofrecerán un recital en el marco del Festival de Música Antigua de Soria (FEMASO), que este año alcanza su cuarta edición, acompañados del violagambista aragonés Miguel Bonal.

El concierto, que tendrá lugar el 11 de abril a las 20 horas en el Espacio Santa Clara, supondrá un recorrido por la música vocal de los siglos XVII y XVIII, a través de diversas arias de ópera y airs de cour de autores como Georg Friedrich Händel, Antonio Caldara, André Campra, Michel Lambert, Pierre Guédron, Sébastien Le Camus o Joseph Chabanceau de la Barre, entre otros.

Además, entre sus próximos compromisos, tienen previstos conciertos en espacios como la Cripta de la Basílica de la Sagrada Família de Barcelona en el verano de 2026, así como en Madrid, París o Nueva York a lo largo de la temporada 2026/2027.