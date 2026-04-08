"Mami Tour Soria’", el video de visita guiada a Partos-Maternidad del hospital de Soria

Miércoles, 08 Abril 2026 14:12

El Hospital Universitario Santa Bárbara ha publicado en el canal Salud Castilla y León de YouTube el vídeo ‘Mami Tour Soria’, una visita guiada a la Unidad de Partos-Maternidad dirigida a las futuras madres para que puedan familiarizarse con las estancias y recursos asistenciales antes del parto.

El vídeo puede verse en el canal Salud Castilla y León de YouTube en el siguiente enlace: Vídeo Mami Tour Soria

Este recurso audiovisual complementa el proyecto ‘Mami Tour’, incluido en el ‘Plan persona. Centrando la asistencia en ti’ de la Gerencia Regional de Salud, cuyo objetivo es avanzar en la humanización de la asistencia sanitaria y minimizar la incertidumbre de las gestantes antes de dar a luz.

Cada miércoles, a partir de las 17.30 horas, embarazadas en el tercer trimestre de gestación y acompañantes pueden realizar esta ruta en el hospital soriano con las matronas de la Unidad de Enfermería de Partos-Maternidad, si bien tienen que solicitar cita previa en su centro de salud.

Con el vídeo ‘Mami Tour Soria’ se pretende acercar este itinerario guiado a aquellas madres que, por diferentes circunstancias, no pueden participar ‘in situ’ en las visitas programadas los miércoles y, además, los progenitores que sí realizan el recorrido en el hospital disponen de este material audiovisual para abundar en el contenido del itinerario.

El vídeo ‘Mami Tour Soria’ comienza en el acceso a Urgencias, donde los profesionales de este servicio llevan a cabo una valoración inicial de la gestante, informan sobre los pasos a seguir y cómo llegar al Paritorio y a Maternidad. También se muestran otros espacios del Área de Obstetricia, incluida la Unidad de Neonatos.

El proyecto ‘Mami Tour’ está liderado por la Unidad de Enfermería de Partos-Maternidad del Hospital Universitario Santa Bárbara y en el vídeo han participado Marta Lobera, Marta Hildalgo, Sandra Santa Bárbara, María Delgado, María Martín, Nerea Garijo, Clara Pérez y María Luz Martínez.