La exposición "Agua Tinta", de El Roto, invita a mirada crítica sobre situación del agua

Miércoles, 08 Abril 2026 15:14

El Ayuntamiento de Soria y la Fundación Navalpotro han inaugurado esta mañana la exposición Agua Tinta, una muestra del reconocido dibujante El Roto que aborda, desde una mirada crítica y reflexiva, la situación del agua a nivel global.

La exposición puede visitarse en la sala Jesús Bárez del Palacio de la Audiencia hasta el próximo día 25.

La concejala de Cultura, Gloria Gonzalo, ha agradecido a la Fundación Navalpotro su colaboración y ha destacado el valor de esta iniciativa como un proyecto compartido.

“Nunca es solo una solicitud de sala, sino una forma de trabajo conjunto, especialmente con temáticas como la que aquí se presenta, que nos interpela directamente”, ha señalado.

La concejala ha subrayado la capacidad del autor para provocar reflexión en el espectador.

“Si algo tiene El Roto es que nunca deja indiferente. En esta exposición, cuando habla del agua y de su situación en el mundo, no solo nos está contando una realidad, sino que nos está interpelando como sociedad”, ha explicado, insistiendo en que se trata de una muestra “terriblemente actual”.

Por ello, ha animado a la ciudadanía a visitar la exposición con calma disfrutando de “ese dibujo sencillo de El Roto pero que nunca da un mensaje simple, por lo que merece la pena detenerse en cada obra”.

Por su parte, el director de la Fundación Navalpotro, Javier Gil, ha agradecido tanto al Ayuntamiento como al propio autor la cesión gratuita de la muestra, que ha permitido su llegada a Soria.

“Hemos conseguido traer esta exposición de forma casi sorpresiva, ya que no contábamos con poder disponer de ella en estas condiciones, y queremos agradecer especialmente al autor su disposición”, ha indicado.

La exposición, compuesta por 52 ilustraciones, tiene su origen en la Expo del Agua de Zaragoza en 2008 y aborda la necesidad, la escasez y el uso responsable del agua, con especial atención a las realidades de países africanos.

“Es una muestra que refleja muy bien el trabajo que desarrollamos desde la Fundación, centrado en proyectos de saneamiento, higiene y acceso al agua en zonas especialmente vulnerables”, ha explicado Gil.

En este sentido, ha destacado que la exposición también sirve como punto de partida para las actividades conmemorativas del 20 aniversario de la Fundación Navalpotro, reforzando su labor de sensibilización social. “Es una forma de concienciar sobre el valor del agua como recurso imprescindible para la vida y sobre su uso responsable”, ha añadido.

Actualmente, la Fundación mantiene en marcha varios proyectos internacionales, entre ellos la instalación de depósitos de agua en campamentos de refugiados en el Sáhara, actuaciones de mejora en infraestructuras sanitarias en Gambia y la perforación de pozos en Guinea-Bissau.

La exposición Agua Tinta ofrece una mirada crítica y atemporal que, a través de la sencillez del trazo de El Roto, invita a reflexionar sobre uno de los grandes retos globales de nuestro tiempo.