Muñoz subraya que cuentas del Ayuntamiento "van bien" tras cierre de ejercicio 2025

Lunes, 06 Abril 2026 12:45

El Ayuntamiento de Soria ha cerrado el ejercicio económico de 2025 con unas cuentas "sólidas" y los "mejores datos" de deuda de los últimos años, según ha subrayado el equipo socialista de Gobierno.

El concejal de Hacienda, Javier Muñoz, ha destacado en rueda de prensa que “los datos nos permiten afirmar, una vez más, que las cuentas del Ayuntamiento van bien”, subrayando la solvencia económica, la estabilidad financiera y la capacidad inversora del Consistorio.

La liquidación del ejercicio 2025 arroja un resultado presupuestario ajustado positivo de 4,7 millones de euros, lo que confirma que los ingresos han sido suficientes para cubrir la totalidad del gasto del ejercicio.

A este dato se suma un ahorro neto de 5,6 millones de euros, más de 1,5 millones por encima del registrado en 2024, consolidando una tendencia de crecimiento sostenido.

Los ingresos corrientes alcanzaron los 48,8 millones de euros frente a unos gastos de 39,5 millones.

“Por todo ello, el Ayuntamiento dispone de un remanente de tesorería de 22,5 millones de euros, que, tras los ajustes pertinentes, se traduce en 8,34 millones de euros disponibles para gastos generales en 2026. Este margen permitirá financiar nuevas actuaciones no previstas inicialmente en el presupuesto, reforzando la capacidad de respuesta del Consistorio”, ha explicado Muñoz.

El ejercicio 2025 ha estado marcado también por un importante esfuerzo inversor, a tenor de las cifras que ha explicado el edil.

Así, el Ayuntamiento de Soria ha alcanzado 18,5 millones de euros en inversiones comprometidas (capítulo 6), con un 60 por ciento de ejecución y 1,35 millones de euros en transferencias de capital (capítulo 7), cerca del 80 por ciento de ejecución.

En total, casi 20 millones de euros destinados a inversión, consolidando este capítulo como uno de los pilares de la acción municipal y clave en la transformación de la ciudad.

Uno de los datos más destacados por el equipo socialista de Gobierno es la evolución de la deuda municipal que se ha reducido en 3 millones de euros en un año, situándose en la actualidad en 21,2 millones.

Eso supone un descenso de la ratio de deuda del 52,7 por ciento al 43,43 po ciento sobre ingresos corrientes, casi 10 puntos menos.

“Estos niveles sitúan al Ayuntamiento en una posición de máxima estabilidad, con previsión de mantenerse por debajo del 50% en los próximos ejercicios, manteniendo un altísimo nivel de inversión y sin merma de los servicios municipales, ni en calidad ni en cantidad de los mismos”, ha asegurado Muñoz, que ha detallado también que la amortización anticipada de deuda ha supuesto un ahorro en intereses de alrededor de 175.000 euros.

Por otro lado, el concejal de Hacienda ha dado cuenta del plazo del pago a proveedores del Consistorio, que mantiene su compromiso con el tejido económico local, con un periodo medio de pago a proveedores de 20 días, mejorando los 24 días del año anterior.

Muñoz ha destacado además que “asimismo, se cumple la regla de gasto, con un margen positivo de 847.000 euros respecto al límite establecido. Aunque se registra un ligero déficit en términos de estabilidad presupuestaria de 595.000 euros, éste responde a factores coyunturales, como la ejecución de fondos europeos anticipados, sin impacto estructural en las cuentas municipales”.