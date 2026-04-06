Lunes, 06 Abril 2026
Buscar
El tiempo HOY
Facebook Twuitter

Sucesos

Soria | Sucesos

Motorista herido tras colisión con turismo en N-234, en Cidones

Emergencias Sanitarias ha trasladado recursos hasta Cidones, tras el accidente de tráfico ocurrido entre un turismo y una moto.

La Sala de Operaciones ha recibido a las 12.15 horas el aviso de un accidente en el kilómetro 366 de la carretera N-234, en sentido Soria, en el término municipal de Cidones. 

Ha sido una colisión en la que se han visto involucrados un turismo y una moto, y el alertante  ha comunicado que el motorista se ha desmayado.

El aviso se ha pasado a Guardia Civil de Tráfico de Soria y a Emergencias sanitarias Sacyl que ha enviado recursos.

Últimas fotogalerías

Más noticias

Sección: soria

Subsección: Sucesos

Id propio: 97921

Id del padre: 84

Vista: article

Ancho página: 0

Es página fotos: 0

Clase de página: noticia