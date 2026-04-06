Motorista herido tras colisión con turismo en N-234, en Cidones
Emergencias Sanitarias ha trasladado recursos hasta Cidones, tras el accidente de tráfico ocurrido entre un turismo y una moto.
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La Sala de Operaciones ha recibido a las 12.15 horas el aviso de un accidente en el kilómetro 366 de la carretera N-234, en sentido Soria, en el término municipal de Cidones.
Ha sido una colisión en la que se han visto involucrados un turismo y una moto, y el alertante ha comunicado que el motorista se ha desmayado.
El aviso se ha pasado a Guardia Civil de Tráfico de Soria y a Emergencias sanitarias – Sacyl que ha enviado recursos.