Joven herido al volcar con su vehiculo en camino de Navalcaballo

Lunes, 06 Abril 2026 21:24

Un joven de 21 años ha resultado herido esta tarde tras volcar con el vehículo que conducía en un camino en Navalcaballo.

El servicio Emergencias Sanitarias ha sido avisado a las 21:00 horas del vuelco de un turismo en un camino que va desde la A-15 hasta Navalcaballo.

En el accidente ha resultado herido un joven de 21 años que se quejaba de las piernas y el pecho y no podía salir del vehículo.

Se ha avisado a los Bomberos de Soria, a Tráfico de Soria y a Emergencias Sanitarias -Sacyl.

Los servicios de emergencia han acudido al lugar del siniestro.