Joven herido al volcar con su vehiculo en camino de Navalcaballo
Un joven de 21 años ha resultado herido esta tarde tras volcar con el vehículo que conducía en un camino en Navalcaballo.
Motorista herido tras colisión con turismo en N-234, en Cidones
El servicio Emergencias Sanitarias ha sido avisado a las 21:00 horas del vuelco de un turismo en un camino que va desde la A-15 hasta Navalcaballo.
En el accidente ha resultado herido un joven de 21 años que se quejaba de las piernas y el pecho y no podía salir del vehículo.
Se ha avisado a los Bomberos de Soria, a Tráfico de Soria y a Emergencias Sanitarias -Sacyl.
Los servicios de emergencia han acudido al lugar del siniestro.