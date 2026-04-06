Lunes, 06 Abril 2026
Buscar
El tiempo HOY
Facebook Twuitter

Sucesos

Soria | Sucesos

Joven herido al volcar con su vehiculo en camino de Navalcaballo

Un joven de 21 años ha resultado herido esta tarde tras volcar con el vehículo que conducía en un camino en Navalcaballo.

El servicio Emergencias Sanitarias ha sido avisado a las 21:00 horas del vuelco de un turismo en un camino que va desde la A-15 hasta Navalcaballo.

En el accidente ha resultado herido un joven de 21 años que se quejaba de las piernas y el pecho y no podía salir del vehículo.

Se ha avisado a los Bomberos de Soria, a Tráfico de Soria y a Emergencias Sanitarias -Sacyl.

Los servicios de emergencia han acudido al lugar del siniestro.

Últimas fotogalerías

Más noticias

Sección: soria

Subsección: Sucesos

Id propio: 97936

Id del padre: 84

Vista: article

Ancho página: 0

Es página fotos: 0

Clase de página: noticia