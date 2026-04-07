Herido de gravedad un trabajador tras ser arrollado por camión en polígono de Carbonera

Martes, 07 Abril 2026 19:25

Un trabajador ha resultado herido de gravedad a primera hora de la tarde de este martes en el polígono industrial de Carbonera de Frentes.

Emergencias Sanitarias ha sido informado del accidente laboral a las 14:15 horas.

Un trabajador, de 34 años de edad, ha sido atropellado cuando estaban maniobrando con un camión en unas instalaciones situadas en la calle C, en el polígono industrial de Carbonera de Frentes, en Golmayo.

Emergencias Sanitarias ha informado a la Guardia Civil y a Sacyl.

El trabajador ha sido trasladado inicialmente al hospital universitario Santa Bárbara de Soria, donde ha sido ingresado en la UCI, para posteriormente ser trasladado al hospital universitario de Burgos.