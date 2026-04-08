La Guardia Civil detiene a tres personas en Madrid por tráfico ilícito de medicamentos

Miércoles, 08 Abril 2026 16:32

La Guardia Civil de Soria ha detenido a tres personas como presuntas autoras de un delito contra la salud pública por tráfico ilícito de medicamentos.



La actuación se inició en febrero de este año, cuando el Destacamento de Fiscal y Fronteras de Soria detectó la posible comercialización irregular de un producto cuya venta está prohibida en España por la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS), al suponer un riesgo para la salud humana.

Esta transacción/comercialización tendría como destino final, un consumidor en provincia de Soria, según ha informado hoy la Subdelegación del Gobierno en la provincia.

El producto se comercializaba como complemento alimenticio, promocionado para mejorar o potenciar el rendimiento sexual, si bien contenía en su composición tadalafilo, un principio activo sujeto a prescripción médica.

Según la AEMPS, este compuesto está indicado para tratar la disfunción eréctil, pero su consumo sin control sanitario puede provocar efectos adversos graves como “infarto agudo de miocardio, angina inestable, arritmia ventricular, palpitaciones, taquicardias, accidente cerebrovascular e incluso muerte súbita cardiaca”.

A raíz de estos hechos, la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil de Soria inició una investigación que permitió constatar que el producto se distribuía a través de redes sociales.

Asimismo, se detectó la comercialización de otras sustancias igualmente prohibidas por la AEMPS.

Las pesquisas determinaron la implicación de tres personas, residentes en la Comunidad de Madrid, que actuaban de forma coordinada al margen de los canales legales de distribución de medicamentos, poniendo en riesgo la salud pública.

En consecuencia, en la mañana del 26 de marzo, bajo dirección y coordinación de la Autoridad Judicial, se practicó registro en un domicilio de la localidad de Madrid interviniéndose numerosas sustancias de interés para la investigación.

El registro fue practicado por la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil de Soria con apoyo de la Unidad de Seguridad Ciudadana de la Comandancia de Madrid y Soria.

De manera consecutiva, se procedió a la detención de dos personas en dicho domicilio y de una tercera persona en Rivas-Vaciamadrid (Madrid).

La investigación se encuentra bajo dirección y coordinación del Tribunal de Instancia, Sección Civil y de Instrucción Plaza 1 de Almazán.