Herido conductor tras volcar camión en una obra de Berlanga de Duero

Jueves, 09 Abril 2026 17:04

Un varón de mediana edad ha resultado herido esta tarde en Berlanga de Duero tras volcar el camión que conducía en una obra.

El accidente de tráfico ha ocurrido en la calle Palomares, de Berlanga de Duero, a las 16:23 horas según ha explicado Información 112 CyL.

El camión ha volcado en una obra y han solicitado asistencia para el conductor, un varón de mediana edad, consciente, que presentaba un golpe en la cabeza.

No se encontraba atrapado, pero no se han atrevido a mover al paciente.

Se ha avisado a la Guardia Civil de Tráfico, a los Bomberos de la Diputación y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que ha enviado un helicóptero sanitario, una ambulancia de soporte vital básico y personal sanitario de guardia del centro de salud de la localidad.

Los sanitarios han conseguido extraer al herido de la cabina del camión antes de la llegada de los bomberos.