Auxiliada y evacuada mujer de 80 años, con síncope, en Laguna Cebollera

Sábado, 04 Abril 2026 23:21

La Guardia Civil de Soria ha auxiliado y evacuado a una mujer de 80 años que ha sufrido un episodio de síncope en las inmediaciones de la Laguna Cebollera, en una zona de difícil acceso para los servicios de emergencia.

Se ha recibido aviso a través del Servicio de Emergencias 112 informando de la situación, si bien no se ha podido determinar con exactitud la ubicación de la afectada debido a problemas de comunicación con el alertante.

De inmediato, se ha activado un dispositivo de búsqueda en la zona, desplazándose varias patrullas que han iniciado la localización de la mujer en un entorno natural con limitaciones de acceso.

Los agentes han logrado localizar a la afectada, quien se encontraba consciente, aunque presentaba mareos al intentar incorporarse.

Los efectivos han permaneceido en todo momento a su lado, prestándole una primera atención y garantizando su seguridad hasta la llegada de asistencia sanitaria.

Dada la imposibilidad de acceso directo de la ambulancia hasta el punto exacto, Central COS Soria y los agentes que se encontraban en el lugar coordinaron con el 112 el traslado de los servicios sanitarios hasta el aparcamiento más cercano, organizando posteriormente el acceso hasta la víctima.

Finalmente, a las 17:18 horas, los efectivos de la Guardia Civil, con el apoyo del personal sanitario, han procedido a la evacuación de la mujer hasta la ambulancia, siendo trasladada posteriormente al Hospital de Soria para su valoración médica.