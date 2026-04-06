Grupo Herce Soria organiza viaje a Teruel para contar con apoyo de su afición

Lunes, 06 Abril 2026 13:14

Grupo Herce Soria encara la primera eliminatoria en el play off por el título de la Superliga y ha preparado un viaja a Teruel para contar con el apoyo de su afición.

“¡Nos jugamos los playoffs y no puedes faltar! La marea celeste se pone en marcha para apoyar al equipo en el primer asalto de la serie”, ha subrayado.

El precio por el desplazamiento se ha fijado en 40 euros.

El autobús partirá hasta la capital turolense a las 11:45 horas del próximo sábado, 11 de abril, desde Los Pajaritos, con dirección al pabellón de Los Planos, en Teruel.

El viaje organizado incluye autobús ida y vuelta, entrada al partido y cena.

La comida se realizará en el bus durante el viaje.

“Puedes traer la tuya o puedes añadir la comida al precio de tu reserva por solo 10 euros más”, ha ofertado.

Para reservar plaza hay que llamar al teléfono: 652 810 747