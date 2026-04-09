El Río Duero Voley aspira a título regional en campeonato junior

Jueves, 09 Abril 2026 13:20

El Río Duero Vóley participa este fin de semana en el Campeonato Junior de Castilla y León en categoría masculina, que se disputa en Burgos, en una de las citas más importantes del calendario autonómico de formación.

El conjunto soriano, dirigido por Manu Salvador, acude al torneo con ambición y confianza tras el buen trabajo realizado a lo largo de la temporada.

Se trata, además, de un grupo que en su gran mayoría ha competido durante el curso en Primera División masculina, lo que aporta al equipo un plus de experiencia y competitividad en escenarios exigentes.

El equipo llega al campeonato como vigente campeón de España, un logro que refuerza su condición de conjunto a tener muy en cuenta. En este sentido, el principal objetivo será lograr la clasificación para el próximo Campeonato de España, que se celebrará en Almendralejo.

En la fase de grupos, el Río Duero Vóley disputará los siguientes encuentros durante la jornada del sábado:

10:00 h vs CV Burgos

14:00 h vs AULE

20:00 h vs VCV

Con estos ingredientes, el Río Duero Vóley se presenta en Burgos como uno de los aspirantes al título, dispuesto a competir al máximo nivel y a defender su prestigio en una cita clave del voleibol autonómico.