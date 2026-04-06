El Real Unión de Irún, primer ascenso a Primera RFEF

Lunes, 06 Abril 2026 16:13

El Real Unión de Irún se ha convertido en el primer equipo de Segunda RFEF en conseguir matemáticamente la plaza de ascenso directo a Primera RFEF.

El equipo de Ramsés Gil ha logrado ascender a Primera Federación a falta de cuatro jornada para terminarse la fase regular de Segunda RFEF, tras ganar este domingo por 3-0 al Náxara.

El tropiezo del Alavés B, su perseguidor, ante el Amorebieta han propiciado el salto de categoría.

El Real Unión ha firmado una brillante temporada en Segunda RFEF. El equipo vasco ha sumado 65 puntos, trece puntos más que el Alavés B, que este fin de semana ha perdido contra el Amorebieta.

Los de Ramsés han logrado cosechar 19 victorias, ocho empates y tres derrotas.

Le pueden acompañar la semana que viene Deportivo Fabril, en el grupo I de Segunda RFEF, el del Numancia, y UE Sant Andreu, que lo tienen a tiro, mientras que en el sur de nuestro país, UD Sanse y CD Extremadura tendrán que sufrir más para conseguir el ansiado ascenso.

La tercera victoria consecutiva del Deportivo Fabril, y el nuevo tropiezo el Oviedo Vetusta, con empate frente al Numancia, ha situado al filial del Deportivo con una ventaja de nueve puntos.

Los herculinos pueden ser campeones de su grupo si vencen en su próximo compromiso a una UD Ourense que ocupa puestos de playoff.

Cuestión de tiempo que la UE Sant Andreu se corone en el Grupo 3. De hecho, los catalanes lo han sido durante un breve momento en el que el Atlético Baleares ha estado debajo en el marcador.

Los de Natxo González siguen a lo suyo, y han conseguido la novena victoria seguida (2-0) ante una UD Poblense que se ha despedido del primer puesto.

Y los baleares, a pesar de empezar perdiendo en Ibiza, han terminado remontando y ganando (1-3). Nueve puntos entre primero y segundo, por lo que una victoria de los andreuencs la próxima jornada los convertiría en club de Primera Federación.

Nueva semana, nuevo líder en el grupo más loco de la categoría, el cuarto.

Al UCAM Murcia lo sucede el CD Extremadura, que varios meses después regresa a lo más alto de la tabla.

De los siete equipos metidos en la pelea, han vencido, además de los extremeños, la Deportiva Minera, el Águilas FC y el Recreativo de Huelva.

Entre el primero y el sexto hay solo dos puntos con cuatro jornadas por delante, lo que promete que hasta la última no se decidirá el campeón.

La UD Sanse ha vuelto a vencer en el grupo 5 de Segunda RFEF, tras llevarse los tres puntos de la Comunidad Valenciana ante el CF Intercity (0-2), mientras que el Rayo Majadahonda ha recuperado sensaciones, y también la victoria, tras imponerse 2-3 en el derbi madrileño ante el CDA Navalcarnero (2-3).

Siguen los tres puntos entre los dos primeros puestos, pero la próxima semana los de Manolo Sanlúcar tienen un difícil partido ante el Getafe CF 'B'. Puede ser la oportunidad para los majariegos de recuperar terreno, e incluso, la primera plaza.