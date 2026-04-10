Catorce piezas de bronce compondrán monumento a La Saca, en el Espolón de Soria

Viernes, 10 Abril 2026 13:30

El Ayuntamiento de Soria ha presentado el proyecto de la futura escultura homenaje al Día de La Saca, una intervención de gran formato que se ubicará en el Paseo del Espoló, costará 600.000 euros y aspira a convertirse en uno de los grandes símbolos de las fiestas de San Juan y en un nuevo elemento de atracción cultural y turística.

El alcalde, Carlos Martínez, ha subrayado que esta actuación responde a una línea de trabajo consolidada en la ciudad, en la que la inversión en espacio público se vincula con la identidad colectiva.

“Será una referencia de las fiestas y también una referencia ornamental de la ciudad”, ha indicado, recordando además que el proyecto permitirá “culminar la pavimentación y peatonalización del Espolón” y consolidar este entorno como uno de los principales espacios de convivencia.

Martínez ha añadido que el monumento “será un reclamo para los vecinos y vecinas y para las personas que nos visiten”, reforzando su papel como elemento dinamizador tanto desde el punto de vista social como turístico.

La escultura, diseñada por el artista soriano Ricardo González, nace de una idea compartida desde hace años en torno a la necesidad de rendir homenaje al Día de La Saca, considerado uno de los momentos más representativos de las fiestas.

“Era una idea que estaba en el ambiente, que había que hacer algo sobre La Saca, y por fin parece que se va a llevar a buen término”, ha explicado el escultor, quien ha destacado la implicación del Ayuntamiento para sacar adelante el proyecto.

El conjunto estará formado por 14 figuras en bronce que recrearán la escena de La Saca, con un tratamiento realista y accesible.

Además, la ejecución se realizará con un equipo de trabajo vinculado al propio artista y con participación mayoritaria de profesionales sorianos como son César Antón y Pablo Bárez.

Las personas interesadas pueden acudir a la Audiencia y ver la maqueta del conjunto artístico con siete novillos, caballistas y sanjuaneros y sanjuaneras a pie. Los autores, incluso, tomarán medidas reales de los propios novillos para ofrecer una imagen lo más rigurosa posible de este evento tan popular.

Ejecución

El monumento tendrá una longitud aproximada de 14 metros y un peso estimado de entre 5.000 y 6.000 kilos de bronce, lo que lo convertirá en uno de los conjuntos escultóricos más relevantes de la ciudad. Precisamente, la fundición es uno de los aspectos que pueden marcar en mayor medida los tiempos finales de ejecución y si es o no posible su instalación antes del San Juan de 2027.

El diseño apuesta por una integración directa en el espacio urbano, situándose a pie de calle para favorecer la interacción con el público. “Queremos que la gente pueda acercarse, tocarla, hacerse fotos… que sea una escultura viva”, ha explicado González, quien ha incidido también en que se incorporarán todos los elementos necesarios para garantizar la seguridad, especialmente en lo relativo a aristas o zonas sensibles como los cuernos.

Desde el punto de vista artístico, el reto principal será la ejecución de las texturas y la anatomía de las figuras: “Lo más complejo es conseguir el realismo en los músculos y en los detalles. Es un trabajo muy exigente, pero creemos que merece la pena”.

Ubicación

La ubicación elegida, en el tramo final del Paseo del Espolón, responde a criterios de visibilidad, accesibilidad y coherencia urbana.

Según ha explicado el autor, se trata de un espacio que permitirá que la escultura sea plenamente integrada en la vida diaria de la ciudad. “El visitante va a acercarse, va a preguntar qué representa y va a descubrir qué es La Saca”, ha señalado, destacando el valor divulgativo de este tipo de intervenciones en el espacio público.

Plazos

El proyecto cuenta con un presupuesto cercano a los 600.000 euros y un plazo máximo de ejecución de 21 meses, condicionado principalmente por los tiempos del proceso de fundición del bronce.

Tanto el Ayuntamiento como el equipo artístico han asegurado que trabajan con el objetivo de que la escultura pueda estar finalizada en el menor tiempo posible, si bien han reconocido la complejidad técnica del proyecto.

Con esta actuación, el Ayuntamiento ha asegurado que da un paso más en la consolidación del Espolón como eje central de la ciudad y en la puesta en valor de las fiestas de San Juan como uno de los principales elementos de identidad de Soria.