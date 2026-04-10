El Ayuntamiento adjudica obras para arreglar calles y renovar casco histórico y El Calaverón

Viernes, 10 Abril 2026 13:22

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Soria, la última presidida por el alcalde Carlos Martínez, ha aprobado adjudicaciones de obras por cerca de 3 millones para arreglar calles y proseguir con la renovación del casco histórico y el Calaverón

Martínez ha dado cuenta de la aprobación de un nuevo paquete de inversiones que roza los tres millones de euros y que consolida la apuesta municipal por la mejora urbana, la accesibilidad entre barrios y el impulso económico local. El alcalde ha subrayado que estas actuaciones responden a una “marca de la casa” basada en la inversión continuada en la ciudad.

De esta forma, el Ayuntamiento ha dado luz verde a tres contratos de obra destinados a la reparación de infraestructuras afectadas por fenómenos meteorológicos, con financiación mayoritaria del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática. En este bloque destaca la adjudicación de las obras de pavimentación en el casco histórico —calle Zapatería, Plaza Fuente Cabrejas y calle Real— a la UTE Construcciones Beltrán Moñux, SLU - Nivelaciones y Desmontes Esama, SL - Áridos y Excavaciones Ciria, S.L., por un importe de 700.576,80 euros más IVA.

El alcalde ha señalado que con esta intervención “culminamos ya la renovación de toda la pavimentación del casco viejo de nuestra ciudad”.

Asimismo, se ha adjudicado a Construcciones Beltrán Moñux la reparación de daños en calzadas de distintas vías públicas por 280.991,74 euros más IVA, mientras que INDESFOR SORIA S.L. ejecutará el acondicionamiento de las sendas en las márgenes del río Duero por 87.339,81 euros más IVA.

Martínez ha destacado que estas actuaciones “movilizan recursos en adjudicación por parte de un millón y medio de euros”, insistiendo en que se trata de una línea de trabajo sostenida en el tiempo.

Escaleras del Calaverón

Otro de los acuerdos más relevantes ha sido la nueva licitación de las escaleras mecánicas del Calaverón, con un presupuesto de 1.100.000 euros y que encajan dentro del proyecto EDIL subvencionado también con fondos europeos. Este proyecto busca mejorar la conexión entre el barrio y el resto de la ciudad.

El alcalde ha explicado que se trata de una actuación clave para la accesibilidad y “una de las obras que gracias a las subvenciones va a poder mejorar la conectividad y la accesibilidad del barrio del Calaverón con el resto”

La licitación incrementa en 300.000 euros el presupuesto inicial, tras quedar desierto el anterior procedimiento, incorporando mejoras en la obra civil para resolver problemas técnicos detectados. La actuación se centrará en el primer tramo, en la zona próxima a la Cámara de Comercio.

Obras en ejecución

La Junta de Gobierno ha continuado además con la tramitación de proyectos en marcha.

En este sentido, se ha aprobado nuevas certificaciones de las obras de ampliación del aparcamiento disuasorio y pacificación de la calle Doctrina por un importe de 197.340,23 euros (IVA incluido), actuación financiada con fondos europeos NextGenerationEU

También se han dado el visto bueno a las certificaciones del futuro Centro de Artesanos en el Mercado Municipal, con importes de 37.341,60 y 31.682,56 euros, dentro del proceso de adecuación de este nuevo espacio