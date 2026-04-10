Soria volverá el 18 de abril a movilizarse por el autismo con III Marcha Solidaria

Viernes, 10 Abril 2026 14:58

La tercera marcha solidaria por el autismo se celebrará el próximo 18 de abril en Soria, con el objetivo de apoyoar un año más a las personas con trastorno del espectro autista y a sus familias.

El Ayuntamiento de Soria y la asociación de autismo de la ciudad han presentado esta marcha que se celebrará el próximo 18 de abril con salida y llegada en la plaza Mariano Granados.

La iniciativa, ya consolidada en el calendario social de la ciudad, busca sensibilizar, visibilizar y apoyar a las personas con trastorno del espectro autista (TEA) y a sus familias.

Las representantes de la asociación, Nuria Santa Cruz y Henar Rodríguez, han explicado los detalles de esta tercera edición, que mantendrá el mismo recorrido accesible de años anteriores.

“No se trata de correr, sino de andar y participar. Es un recorrido pensado para todo el mundo, con carrito, en silla de ruedas o acompañado de mascotas”, han indicado.

La marcha partirá a las 18.00 horas desde Mariano Granados y consistirá en un recorrido circular que finalizará en el mismo punto. Las inscripciones podrán realizarse de forma online, en la sede de la asociación o de manera presencial los días 14, 15 y 16 de abril en el entorno del Casino.

“Cada año contamos con más patrocinadores y colaboración ciudadana. La respuesta es increíble y demuestra que Soria es una ciudad comprometida”. La inscripción tiene un coste de 10 euros para mayores de 14 años y 8 euros para menores, incluyendo camiseta.

“Salir a la calle, que se nos vea y que se normalice nuestra realidad es fundamental. Cada vez somos más y necesitamos que se nos conozca y se nos escuche”, han indicado añadiendo que es una forma de sentirnos acompañados.

Actualmente, la asociación atiende a más de 160 personas y ha incorporado recientemente nuevos servicios, como el diagnóstico, lo que está permitiendo detectar casos también en adultos y adolescentes.

Por su parte, la concejala Ana Romero ha animado a la ciudadanía a participar en la cita, que ya sumó 1.500 personas el pasado año, acompañada por representantes de la asociación, quienes también han contado con el respaldo del alcalde de Soria, Carlos Martínez, quien ha querido poner en valor el trabajo del colectivo.

Durante la presentación, Romero ha subrayado el compromiso municipal con la inclusión.

“Es un placer para el Ayuntamiento presentar esta marcha y aprovechar esta ocasión para reafirmar nuestro compromiso con la visibilidad de todas las personas con trastorno del espectro autista y con sus familias”., ha resaltado.

La concejala ha querido destacar también el papel esencial de la asociación que “trabaja día a día para mejorar la calidad de vida de muchas personas e impulsan cambios sociales que garantizan una mayor inclusión y comprensión del autismo”.

“Invitamos a todo el mundo a participar en esta marcha para, entre todos, construir una sociedad más justa, solidaria y comprometida. Que nadie se quede atrás”, ha concluido.