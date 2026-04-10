Trece centros participan en XXXI Olimpiada Provincial de Matemáticas de Educación Secundaria

Viernes, 10 Abril 2026 14:12

Mañana sábado, 11 de abril, se celebra, en el Instituto de Educación Secundaria (IES) Castilla de la capital, la XXXI Olimpiada Provincial de Matemáticas de Educación Secundaria, organizada por la Junta de Castilla y León, a través del Centro de Formación del Profesorado e Innovación Educativa de Soria, junto con la Sociedad Castellana y Leonesa de Educación Matemática ‘Miguel de Guzmán’.

Se trata de una actividad que concluye el trabajo que los centros educativos han realizado a lo largo del curso sobre ‘resolución de problemas’, practicando la actividad matemática, en entornos distintos de las aulas, y fomentando la convivencia de estudiantes y profesores de la provincia.

La jornada, en la que está prevista la participación de un total de 47 alumnos de 2º y 4º curso de Educación Secundaria de 13 centros educativos de Soria, se iniciará a las 10.30 horas, con la recepción y bienvenida a todos los participantes, y continuará con una prueba individual en la que los alumnos deberán resolver cuatro problemas matemáticos.

Posteriormente los participantes se dirigirán a la zona del Soto Playa, donde tras un almuerzo, a las 15.30 horas, tendrá lugar una prueba por equipos, que se prolongará hasta las 18.00 horas, momento en el que se entregarán las pruebas y se dará por finalizada la actividad con la despedida de los estudiantes.

Para los alumnos de Educación Primaria, la fecha de celebración de la VI Olimpiada Provincial de Matemáticas Alevín será el próximo 15 de abril.

La jornada se celebrará a partir de las 09.00 horas en el Centro de Formación del Profesorado e Innovación Educativa de Soria, y contará con la participaron de 56 estudiantes de 5º y 6º curso procedentes de 15 centros de la provincia.

Además, para darle un carácter interdisciplinar a estas olimpiadas, se ha convocado un concurso de logotipos sobre el tema ‘Matemáticas y Energía’.

La clausura y entrega de premios de ambas olimpiadas, a la que está previsto que asista la delegada territorial, Yolanda de Gregorio, está programada para el próximo martes, 21 de abril, a las 19.00 horas, en el salón de actos del IES Castilla.

Los alumnos premiados en la categoría individual participarán en las olimpiadas regionales que se celebrarán en Palencia, la de Educación Primaria, y en Ávila, la de Educación Secundaria.