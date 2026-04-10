SATSE Soria gana las elecciones en Junta de Personal en Sacyl

Viernes, 10 Abril 2026 13:43

El Sindicato de Enfermería, SATSE, en Soria ha ganado las elecciones sindicales celebradas en Sacyl en esta provincia al lograr un total de seis delegados en la Junta de Personal.

SATSE se consolida de este modo como primera fuerza sindical en Sanidad en Soria al lograr seis representantes en la Junta de Personal gracias a los más de 300 votos obtenidos.

Tras hacerse públicos los resultados de las elecciones, SATSE Soria ha expresado su más profundo agradecimiento a todos los profesionales de Enfermería y Fisioterapia que han confiado en la organización dándole su voto y ha destacado que su apoyo supone un nuevo impulso para continuar defendiendo aún con más fuerza si cabe a las dos profesiones.

La secretaria provincial de SATSE Soria, Silvia Aceña, ha asegurado en un comunicado que “enfermeras y fisioterapeutas deben contar ya con mejores condiciones laborales y profesionales”.

“Gracias al respaldo de las personas que nos han dado su voto, tenemos la fuerza para reclamar en las mesas y órganos de negociación todas las mejoras necesarias para unos profesionales que en muchas ocasiones realizan su actividad bajo una gran presión y condiciones precarias”, ha añadido Aceña.

El Sindicato de Enfermería ha destacado que una de sus principales exigencias y prioridades es el aumento de las plantillas de enfermeras y fisioterapeutas para que sean adecuadas a las necesidades de la provincia para garantizar una buena calidad en la asistencia y con contratos estables, ya que todo esto favorecerá la conciliación de la vida familiar y laboral de los profesionales.

SATSE Soria también ha remarcado que exigirá a la Junta de Castilla y León una retribución adecuada de los profesionales, y que instaure, como han hecho otras autonomías, un complemento de la paga extraordinaria para recuperar los recortes que se aplican desde el año 2010.

En la provincia, la dispersión geográfica de las zonas básicas de salud y el envejecimiento de la población hacen necesario un mayor número de profesionales y una planificación que garantice la continuidad y la seguridad asistencial.

Asimismo, el Sindicato ha remarcado que va a luchar para tener una mejor gestión de la bolsa de trabajo de Sacyl y que se convoque cada año, como marca la normativa.

De hecho, hace tan solo un par de semanas que SATSE ha advertido del peligro real que hay de colapso sanitario en verano porque la bolsa está agotada y no hay sustitutos para los profesionales.

Continuar con la implementación de las especialidades de Enfermería y contar con una enfermera escolar en cada centro educativo también son prioridades para SATSE en los próximos cuatro años.

Además, el Sindicato defenderá todos los acuerdos que ha conseguido que se incluyan en el anteproyecto de Ley del Estatuto Marco, como la nueva clasificación profesional retribuida, la jubilación anticipada con contrato relevo, la exención del turno de noche sin merma retributiva a partir de los 55 años y el disfrute de la excedencia por cuidado de familiares fraccionada.