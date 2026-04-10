De Guindos insta a Europa a concentrar sus esfuerzos para mantener su relevancia

Viernes, 10 Abril 2026 15:04

El vicepresidente del Banco Central Europeo, Luis de Guindos, ha advertido a una representación de empresarios sorianos la incertidumbre que vive el mundo, tras la guerra de Irán, y la necesidad de que Europa concentre esfuerzos para abordar desafíos para mantender su relevancia en el mundo.

La Cámara de Comercio de Soria ha celebrado este viernes un nuevo encuentro del Club Cámara con la participación de Luis de Guindos, vicepresidente del Banco Central Europeo, en el Parador Antonio Machado.

La cita ha reunido a más de 130 empresarios y empresarias socios del Club Cámara en un formato de diálogo directo centrado en la situación económica europea y sus implicaciones para el tejido empresarial.

Durante su intervención, De Guindos ha ofrecido un balance de sus ocho años en el BCE, marcados por una sucesión de crisis —pandemia, inflación, tensiones geopolíticas— que han exigido una respuesta constante de las instituciones europeas.

En este contexto, ha subrayado dos logros relevantes: la reconducción de la inflación hacia el entorno del 2 por ciento, tras superar el 10 por ciento en los momentos más críticos, y la estabilidad del sistema financiero europeo, que no ha registrado episodios significativos de inestabilidad bancaria.

El vicepresidente del BCE ha advertido del impacto del actual shock energético, vinculado a los conflictos internacionales, sobre la inflación y el crecimiento, insistiendo en el riesgo de efectos de segunda ronda si empresas, trabajadores o gobiernos trasladan de forma persistente el incremento de costes a precios y salarios.

En este sentido, ha reiterado que la política monetaria actuará en función de los datos y no sobre decisiones predeterminadas, con el objetivo de preservar la estabilidad de precios.

En el plano europeo, De Guindos ha subrayado que el incremento del gasto en defensa se ha convertido en una prioridad estratégica para Europa en un contexto internacional más inestable, lo que exigirá combinar este esfuerzo con la sostenibilidad de las cuentas públicas.

Asimismo, ha defendido la necesidad de avanzar en una mayor integración para evitar la pérdida de relevancia global frente a otras grandes economías y reforzar la autonomía estratégica del continente.

Respecto a las políticas económicas nacionales, ha recomendado que las medidas para mitigar el impacto de la crisis energética sean específicas, temporales y dirigidas a los colectivos más vulnerables.

También ha destacado la importancia de contar con presupuestos públicos aprobados como elemento clave de estabilidad y confianza en un entorno de elevada incertidumbre.

En relación con la economía española, ha señalado la solidez del sistema financiero, la mejora de la competitividad y el papel del turismo y los fondos europeos.

Ha puesto el acento en la inmigración como uno de los principales motores del crecimiento —explicando más de la mitad del incremento del PIB—, al tiempo que ha advertido de retos asociados como la presión sobre la vivienda y los servicios públicos, que requieren ajustes regulatorios.

Durante el coloquio con los asistentes, también se ha abordado el desarrollo del euro digital, que De Guindos ha definido como un complemento al efectivo orientado a reforzar la autonomía europea en los sistemas de pago.

El encuentro ha permitido trasladar al vicepresidente del BCE la percepción del empresariado soriano, marcada por la incertidumbre derivada del contexto internacional y el impacto de los costes energéticos. En este sentido, se ha coincidido en la necesidad de instituciones sólidas y predecibles que aporten estabilidad en un entorno económico cambiante.

El presidente de la Cámara de Comercio de Soria, Alberto Santamaría, ha agradecido al mandatario europeo su asistencia al encuentro empresarial organizado por la Institución soriana para aportar una visión directa y cualificada sobre la política monetaria europea y los desafíos económicos actuales.

Asimismo, ha agradecido el apoyo de Caja Rural de Soria, de las Instituciones sorianas y, especialmente, la asistencia de los miembros del Comité y Pleno de la Cámara, así como de las empresas del Club Cámara, destinatarios de este espacio de diálogo y reflexión.

“Soria encarna muchos de los retos estructurales de nuestro país, pero también una destacada capacidad de adaptación y fortaleza empresarial. Por ello, contar con una figura clave en la toma de decisiones económicas europeas supone una oportunidad relevante para acercar estos debates al tejido empresarial local”, ha destacado Santamaría.

Tras la intervención de De Guindos, los asistentes han podido trasladar algunas de sus preguntas a través de tarjetas recogidas y moderadas por Félix Villalba, director de Heraldo-Diario de Soria El Mundo.