FOES explica implicaciones laborales de nuevas normativas que afectan a empresas de Soria

Viernes, 10 Abril 2026 16:05

La Federación de Organizaciones Empresariales Sorianas (FOES) organiza una nueva edición de la Jornada ‘Actualidad Laboral’, impartida por el experto en Relaciones Laborales, David Martín Ochagavía, quien analizará las sentencias más relevantes de los últimos meses, así como las implicaciones laborales de las nuevas normativas que influyen directamente en la gestión de las empresas sorianas.

La jornada, recogida bajo el título ‘Actualidad laboral: decisiones judiciales, normativa y su impacto en las empresas’, se celebrará el próximo martes, 14 de abril, a las 12.00 horas, en el EspacioFOES (calle Manuel Vicente Tutor, 6 – tercera planta).

Durante la primera parte de la jornada, el ponente abordará distintos pronunciamientos judiciales de interés, centrados en cuestiones como el despido disciplinario, las ausencias injustificadas, los riesgos y las consecuencias en las bajas médicas, los permisos por causa de fuerza mayor, las alegaciones en expedientes sancionadores o el inicio del permiso retribuido de cinco días.

A través de estos casos, se ofrecerá a los asistentes una visión práctica para la toma de decisiones en su día a día empresarial.

En la segunda parte, se analizarán las implicaciones laborales de la normativa más reciente y en desarrollo, con especial atención al proyecto de ley de prácticas no profesionales, las reglas derivadas de la directiva salarial europea, el impacto del salario mínimo interprofesional (SMI) en las estructuras retributivas, así como el nuevo canal online ‘el buzón de las personas becarias’ lanzado por el Ministerio de Juventud e Infancia de España (Injuve) e Inspección de Trabajo.

David Martín es socio director de la consultora Selecto RR.HH. y experto en gestión de conflictos colectivos, prevención de riesgos laborales y formación profesional.

Cuenta con experiencia en el ámbito de los recursos humanos y centra sus intervenciones en ofrecer soluciones prácticas que ayuden a las empresas a prevenir conflictos y mejorar la gestión de sus equipos.

Con este tipo de iniciativas, FOES refuerza su compromiso con la formación y actualización continua de empresarios y autónomos, facilitando herramientas que contribuyan a minimizar riesgos y optimizar la gestión laboral en las empresas de la provincia. FOES organiza periódicamente estos encuentros con el objetivo de minimizar y evitar posibles problemas que puedan afectar a la productividad de empresas y autónomos de Soria.

Las personas interesadas pueden inscribirse a través de la web de FOES (www.foes.es).