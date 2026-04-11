Rubén Sanz participa en tentadero público benéfico de riojana Calahorra

Sábado, 11 Abril 2026 08:57

El torero soriano Rubén Sanz participará en mayo en el tentadero público benéfico de la riojana localidad de Calahorra.

El próximo 2 de mayo se celebrará en la localidad riojana de Calahorra un tentadero público a beneficio de la Asociación Riojana de Daño Cerebral Adquirido ARDACEA, en el que va a participar el matador de toros soriano Rubén Sanz.

Tras su confirmación de alternativa en Madrid el pasado 28 de septiembre, donde obtuvo un resultado más que positivo, Rubén Sanz compartirá tarde con un torero muy del gusto de la afición venteña como Carlos Escolar “Frascuelo”, el sevillano José Ruíz Muñoz, sobrino-nieto de Curro Romero y los novilleros Fernández de la Puebla y Alberto Donaire.

Actuará también el rejoneador Sergio Domínguez.

De esta forma Rubén Sanz continúa con su preparación de cara a la próxima temporada