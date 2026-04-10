Un videomaping para presentar el archivo fotográfico colectivo de Soria

Viernes, 10 Abril 2026 08:58

Un videomaping proyectado sobre la fachada de la antigua sede del Banco de España y futura del Centro Nacional de Fotografía ha servido para presentar en sociedad el proyecto “Álbum de Soria”.

Este proyecto impulsa el primer archivo fotográfico colectivo de la ciudad en el Centro Nacional de Fotografía.

El videomaping ha proyecto 200 imágenes de una cuarentena de ciudadanos seleccionados por el Ayuntamiento de Soria y el CNF.

El “Album de Soria” está abierto a las fotografías personales de otros ciudadanos que así quieren participar en este proyecto.

Las imágenes, que serán escaneadas en alta resolución y devueltas a sus propietarios, formarán parte de este archivo colectivo de la ciudad.

El proyecto se ha puesto en marcha sin fecha de finalización.

El comisario del proyecto, Pedro Vicente-Mullor, ha subrayado que este álbum de Soria no es un objeto doméstico, sino un archivo visual que documenta la vida, los afectos y las transformaciones de una sociedad.