Lectura de manifiesto reivindicativo en Soria sobre el Parkinson

Viernes, 10 Abril 2026 08:52

La asociación del Parkinson en Soria celebra el Día Internacional dedicado a esta enfermedad con un programa de actividades que incluye la lectura este viernes de un manifiesto reivindicativo.

Este viernes, a las 13:30 horas, se leerá un manifiesto en el parterre de tulipanes dedicado al Parkison en la entrada a la Dehesa de Soria.

Previamente, la asociación instalará tres mesas informativas en la plaza de Herradores, en la puerta de la Alameda de Cervantes y en El Collado, a la altura del Casino de Soria.

El 20 y 27 de abril se impartirán sendas charlas informativas en Covaleda y Ólvega sobre la enfermedad del Parkinson.

Manifiesto

En España hay más de 160.000 personas diagnosticadas de Parkinson. 462 personas de Soria capital y provincia.

No solo afrontamos los retos de una enfermedad crónica y neurodegenerativa. También nos enfrentamos a situaciones que n o s hacen sentir invisibles, juzgados, o tratados como si hubieramos perdido el control de nuestra propia vida.

La enfermedad de Parkinson se manifiesta de muchas maneras. Algunas son visibles. Otras no. Hay temblor, lentitud, bloqueos en la marcha, o rigidez. También hay ansiedad, insomnio, pérdida de olfato, y otros síntomas que pasan desapercibidos en medio del ritmo acelerado de la vida y la sociedad, pero que generan

incomprensión y actitudes discriminatorias hacia estas personas.

No dudes de la capacidad de alguien por tener temblor.

No ignores la palabra de quien vive con P a rkinson.

Que la falta de equilibrio o las dificultades en el habla no provoquen burlas o miradas con juicio.

Cuando el diagnóstico pesa más que la trayectoria, el talento o la experiencia, corremos el riesgo de

discriminar.

Hoy, en el Día Mundial del Parkinson, hacemos un llamamiento claro:

Miremos con más empatía

Detengámonos un instante para comprender

Acompañemos, preguntemos si alguien necesita ayuda

También exigimos un compromiso que vaya más allá de la sensibilización de un solo día y que debetraducirse en acciones concretas:

Compromiso de las instituciones para garantizar el acceso a servicios públicos sin barreras, formar a sus trabajadores para reconocer el Parkinson, atender con sensibilidad a quienes lo padecen y apoyar la investigación.

Compromiso de los entornos de trabajo para no excluir, para adaptar y para valorar el talento más allá de la enfermedad.

Compromiso de la sociedad para romper estereotipos, eliminar prejuicios y construir entornos donde nadie sea juzgado.

El lema de este año 2026 es: “No soy Parkinson, soy ... Blanca, Carmen, Pilar, Lucía, Amancia, Alizia, Ángela, Maricarmen, Consuelo, María Antonia, Maribel, Ana, Felisa, Marcela, Aurora, Encarna, Petra, Ricardo, Florentino, Crescencio, César, Teodoro, Santi, Ángel, Chato, Juan Carlos, José Luis, Ignacio, Valero, Eleuterio, Pablo, Encarna,

Federico…

El desconocimiento nos lleva al prejuicio y el prejuicio a la discriminación de aquello que desconocemos.

Convivir con Parkinson ya es un reto.