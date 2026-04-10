La cofradía de la Soledad programa dos actuaciones de música sacra en Soria

Viernes, 10 Abril 2026 08:19

La cofradía de la Soledad de Soria apadrina este fin de semana dos actuaciones de música sacra de la mano de la Cantoral Kantorei, del madirleño pueblo de Pozuelo de Alarcón.

Estas actuaciones forman parte del programa de actividades de la citada cofradía para conmemorar el 75 aniversario de su fundación.

La primera actuación será el sábado, 11 de abril, en la iglesia del Salvador, a las 20:45 horas, y la segunda el domingo, 12 de abril, a las 12:30 horas, en la parroquia de San Francisco cantando la celebración religiosa y con un breve concierto finalizada la misma.