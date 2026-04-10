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José María Collado presenta en Soria su libro "La huida de Ulises"

José María Collado presentará y firmará este sábado en Soria su libro “La huida de Ulises”

Será a las 19,30 horas el salón Gerardo Diego del Círculo Amistad Numancia y estará acompañado en la presentación por César Millán y Luis Lázaro.

La entrada es libre limitada al aforo del salón

El libro centra la historia en Ulises Laguarta que, a sus 28 años, está convencido de que la vida le sonríe. 

Mantiene intactos los recuerdos entrañables de su infancia y adolescencia en la granja familiar a los pies del Pirineo. 

Pero cuando, unos meses antes de su boda con Alicia, inaugura en Jaca un modesto taller de mantenimiento, sus problemas comienzan a acumularse: a duras penas consigue cubrir gastos y, con el inicio de la vida en común, su relación se resiente.

Poco a poco, esas dificultades y la aparición de nuevas amistades enturbiarán su entorno familiar, forzándole a recorrer caminos inesperados. 

Realizará un itinerario a contracorriente, plagado de mentiras e incertidumbres que le devolverán a la casilla de salida de la que quiso huir.

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