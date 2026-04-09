El CIAM-FDS busca familias anfitrionas para estudiantes norteamericanos

Jueves, 09 Abril 2026 21:02

El Centro Internacional Antonio Machado - Fundación Duques de Soria (CIAM-FDS) busca familias sorianas que puedan acoger de mayo a julio a estudiantes de universidades norteamericanas.

Un año más, El CIAM-FDS acoge programas de estudios en el extranjero con alumnos de prestigiosas universidades de Estados Unidos.

Este año llegan unos 40 alumnos de la universidad de Colorado College a Soria para aprender español, el español claro que se habla en nuestra tierra.

Eligen nuestra pequeña ciudad por ser muy segura, limpia y, sobre todo, acogedora.

Los alumnos, todos ellos de habla inglesa, vienen con un programa académico muy exigente, en el que estudian siete semanas en el Convento de la Merced con sus profesores de lengua y cultura españolas, además de disfrutar de un amplio programa de excursiones dentro y fuera de la provincia.

Y, naturalmente viven acogidos en familias anfitrionas sorianas, gracias a las cuales participan en una verdadera inmersión en español y descubren nuestra cultura, nuestras tradiciones y nuestra historia.

“Porque ser una familia anfitriona de un estudiante extranjero de español en Soria implica abrir las puertas de tu hogar y tu corazón para recibirle y brindarle un hogar durante su estancia”, ha emplazado el CIAM-FDS.

Las familias anfitrionas ofrecen alojamiento y comida al estudiante, y también actúan como una fuente de apoyo emocional y cultural durante su estancia.

Esto, a su vez, es una gran oportunidad para las familias sorianas para establecer vínculos, intercambiar vivencias y entrar en contacto con otra cultura y otra lengua,

Beneficios de ser familia acogedera

Enriquecimiento cultural: al alojar a un estudiante de español, la familia anfitriona tiene la oportunidad de aprender sobre una nueva cultura y costumbres, y de compartir las suyas propias con el estudiante.

Mejora del idioma: convivir con un estudiante de español puede ser una excelente manera de mejorar el propio conocimiento del idioma y la fluidez al practicar la conversación cotidiana.

Compartir experiencias: alojar a un estudiante de español puede ser una oportunidad para compartir experiencias de vida y aprender unos de otros.

Ayudar a un estudiante: al proporcionar un hogar acogedor y seguro, la familia anfitriona puede ayudar al estudiante a adaptarse a un nuevo entorno y a superar cualquier dificultad que pueda tener. Explorar nuevas oportunidades: la convivencia con un estudiante de español puede abrir nuevas oportunidades de viaje y aventuras culturales.

Generar ingresos: Ser una familia anfitriona también puede ser una forma de generar ingresos.

Requisitos

Vivir en Soria capital y disponer de una habitación; Ofrecer al estudiante pensión completa; Proporcionarle un ambiente acogedor y seguro; Posibilitarle una conexión a Internet..

FECHAS

Programa de Colorado College (18-22 años) del 22 de mayo al 8 de julio.

CÓMO PARTICIPAR

Llama al 975 22 99 11

Escribe a info@ciantoniomachado.com o coordinacion@ciantoniomachado.com