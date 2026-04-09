AEMET prevé descenso brusco de las temperaturas este fin de semana

Jueves, 09 Abril 2026 16:53

La situación meteorológica dará un vuelco radical a partir del próximo sábado, 11 de abril, con un brusco y generalizado descenso térmico acompañado de precipitaciones que se desplazarán de oeste a este por la Península.

Es la previsión avanzada por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) que ha confirmado que este cambio radical será motivado por una borrasca que profundizará en los próximos días al oeste de las Islas Británicas, acompañada de un extenso frente frío activo que penetrará el sábado por Galicia y se desplazará lentamente, abarcando todo la Península y alcanzando el área mediterránea durante la jornada del domingo.

“A su paso se espera abundante nubosidad y precipitaciones generalizadas que podrían ser localmente fuertes y con tormentas, más persistentes en el área cantábrica, Pirineos, sistema Ibérico y puntos de las Béticas", ha advertido la AEMET.

A partir del lunes 13, la AEMET ha avanzado que lo más probable es que el anticiclón del Atlántico se mueva hacia el este de Azores, lo que hará que el tiempo sea más estable, mientras el frente se aleja hacia el nordeste. Las lluvias quedarían limitadas al Cantábrico, especialmente.

De esta forma, la provincia de Soria se despedirá mañana viernes de las temperaturas casi veraniegas, que pueden alcanzar hasta los 28 grados, en una jornada que AEMET prevé poco nubosa, aunque con probabilidad de nubes de evolución que podrían originar chubascos y tormentas ocasionales.

Para el sábado 11 de abril, la predicción cambia en la provincia a cielos cubiertos con precipitaciones que pueden ser localmente moderadas y persistentes y que pueden ir acompañadas ocasionalmente de tormenta o dar lugar a nevadas en zonas de montaña.

Las temperaturas irán en notable descenso (de 2 a 21 grados), con viento moderado del norte.

Para el domingo, la AEMET prevé para la provincia cielos nubosos con intervalos nubosos y probabilidad de precipitaciones en forma de nevadas débiles dispersas en zona de montaña.

Las temperaturas mínimas irán en ligero descenso y las máximas en notable descenso. Las temperaturas oscilarán de 1 a 8 grados.

De hecho, se prevén heladas débiles en zonas de montaña y viento moderado del norte con rachas fuertes o localmente muy fuertes.

Para el lunes 13 de abril, las temperaturas oscilarán de 1 a 12 grados en Soria capital y llegarán a estar bajo cero en Almazán y El Burgo de Osma.