FADISO reclama más recursos sanitarios para atención a personas con discapacidad

Jueves, 09 Abril 2026 15:44

FADISO ha salido este jueves a la calle para reclamar a las administraciones un refuerzo urgente de los recursos sanitarios que garanticen la salud de las personas con discapacidad física y/o orgánica.

La convocatoria se ha realizado con motivo de la Semana de la Salud, organizada por COCEMFE CASTILLA Y LEÓN y FADISO, “Comprometid@s con la salud”, que se compone de una serie de actividades divulgativas, saludables, lúdicas y reivindicativas en relación con la salud de las personas con discapacidad física y/o orgánica.

FADISO ha organizado este jueves un “Paseo Saludable” por las calles más céntricas de la capital, desde la plaza Mayor hasta el emblemático Árbol de la Música, en la Dehesa

Previamente ha leído en la plaza Mayor un manifiesto reivindicativo en materia de de salud en el que ha denunciado “la grave situación de la atención sanitaria en la provincia de Soria”, especialmente en el medio rural, donde la falta de consultas médicas obliga a muchas personas —muchas de ellas mayores o con movilidad reducida— a desplazarse largas distancias para recibir atención básica.

A esta situación se suma la escasez de especialistas en Soria capital y las largas listas de espera para consultas, pruebas y tratamientos, lo que retrasa diagnósticos y empeora la calidad de vida de los pacientes.

Por ello, ha reclamado a las administraciones un refuerzo urgente de los recursos sanitarios, más especialistas y medidas que garanticen “una sanidad pública accesible, cercana y equitativa para todas las personas, especialmente para quienes viven con una discapacidad o enfermedad crónica.

FADISO ha querido además con esta marcha visibilizar la importancia de los hábitos de vida saludables y sensibilizar a la población de la problemática que sufre máss aun su colectivo en materia de salud.

La jornada ha contado con la participación de varias de las asociaciones que componen FADISO: ASOEM, FRATER, FIBROAS Y PARKINSON Sorias y otras entidades de Discapacidad de la provincia. (ASPACE, CREDEF….)