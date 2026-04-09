La UME expone visión cercana de su trabajo en Soria

Jueves, 09 Abril 2026 15:36

Hasta el 26 de abril, los sorianos pueden conocer más en profundidad la labor que desarrolla la Unidad Militar de Emergencias (UME) en una exposición en el centro cultural Palacio de la Audiencia.

A través de 74 fotografías y vídeos, los visitantes podrán conocer el entrenamiento y las intervenciones más destacadas de la UME desde su creación hace 20 años, tanto en misiones nacionales como internacionales.

Aprovechando una temporada tranquila en cuanto a alertas se refiere, el Batallón de Intervención en Emergencias IV de la Unidad Militar de Emergencias, con sede en Zaragoza, en colaboración con la Subdelegación de Defensa en Soria, ha inaugurado su exposición “EXPOUME: Somos Soldados” en Soria capital este miércoles por la tarde.

La exposición, que está recorriendo España, ofrece una visión cercana del trabajo de la UME a través de imágenes, vídeos y materiales utilizados en diversas misiones.

A través de 74 fotografías, los visitantes podrán conocer el entrenamiento y las intervenciones de la UME en emergencias como terremotos, desastres atmosféricos, rescates en alta montaña o incendios.

El público tiene oportunidad de contemplar toda la preparación de los miembros de esta Unidad de cara a enfrentarse a terremotos, catástrofes atmosféricas, incendios, en definitiva, cualquier misión que se les encomienda-

La UME está formada por 3.500 hombres y mujeres que están preparados para enfrentarse a toda clase de adversidades en el cumplimiento de su deber.

Dos horas antes de la inauguración de la muestra en Soria, en la Plaza Mayor, el personal de dicho batallón ha desplegado varios vehículos para poder ser visitados por los ciudadanos.

También ha realizado una serie de actividades dirigida a niños, como juegos con perros de rescate y el apagado con mangueras de un incendio simulado.

Previo a la inauguración de la exposición, la Subdelegación de Defensa y personal de la UME han celebrado un pequeño acto de arriado de la Bandera de España y reproducido el Toque de Oración, pieza ésta utilizada para homenajear a los caídos por la Patria.

Posteriormente, en la Sala Noble del Teatro Palacio de la Audiencia, el coronel Martínez Ávila, jefe del Órgano de Apoyo al Mando del Cuartel General de la UME, ha impartido una charla sobre su unidad y labor realizada durante sus 20 años de existencia.

En un principio, la exposición iba a ser instalada en Soria la semana posterior a la DANA en el Levante español, en octubre de 2024, que obligó a todo el personal de la UME a dirigirse a la zona. La siguiente fecha coincidió con los incendios que asolaron varias zonas del territorio español en el verano de 2025.

Finalmente podrá ser visitada en la sala B del Palacio de la Audiencia hasta el 26 de abril.