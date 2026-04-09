La Cámara pone en marcha nuevo curso para obtener el carné de carretilla

Jueves, 09 Abril 2026 15:18

La Cámara de Comercio de Soria ha abierto la inscripción para una nueva acción formativa en el ámbito logístico: “Actividades Auxiliares de Almacén + Carnet de Carretillas Elevadoras”, que se desarrollará en el marco del Programa Talento 45+.

El curso se impartirá en modalidad presencial en Soria del 24 de abril al 15 de mayo de 2026, en horario de 09:00 a 14:00 horas, y responde a la creciente demanda de profesionales cualificados en el sector logístico, uno de los ámbitos con mayores oportunidades de inserción laboral en la actualidad.

Esta formación permitirá a los participantes adquirir competencias prácticas y teóricas vinculadas al trabajo en almacén, incluyendo además la obtención del carnet de carretilla elevadora, una acreditación altamente valorada por las empresas.

Entre las principales salidas profesionales destacan puestos como mozo o moza de carga y descarga, operario/a de almacén, conductor/a u operador/a de carretilla elevadora, embalador/a, etiquetador/a, peón/a de transporte u operario/a de logística.

El curso se enmarca en el Programa Talento 45+, una iniciativa dirigida a personas de entre 45 y 60 años (inclusive) en situación de desempleo o inactividad laboral, interesadas en mejorar sus oportunidades de acceso al mercado de trabajo.

Este programa ofrece un itinerario formativo personalizado y completamente gratuito, orientado a reforzar tanto las competencias digitales como profesionales de los participantes, adaptándolas a las necesidades reales de las empresas y favoreciendo así su inserción laboral.

El Programa Talento 45+ se enmarca en el Programa FSE+ de Educación y Formación, Empleo y Economía Social (EFESO) 2021-2027.

Desde la Cámara de Comercio de Soria se ha animado a las personas interesadas a inscribirse en esta formación, que cuenta con un número limitado de plazas y está especialmente diseñada para facilitar el acceso a nuevas oportunidades laborales en un sector en crecimiento.

Las inscripciones pueden realizarse a través de la web:

https://camarasoria.com/agenda-y-eventos/evento/curso-carnet-de-carretilla-actividades-auxiliares-de-almacen

También dentro de este programa, la Cámara ofrece cursos gratuitos de formación en competencias digitales en formato de aula virtual, con excelentes resultados.