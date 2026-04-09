Alertan del "fuerte golpe" que supondrá subida de bases de cotización de autónomos en Soria

Jueves, 09 Abril 2026 15:16

La Asociación Intersectorial de Autónomos de Soria (CEAT Soria) ha denunciado el impacto negativo que tendrá en la provincia la subida de las bases mínimas de cotización para autónomos societarios y colaboradores aprobada por el Gobierno, una medida que supondrá un incremento de hasta 135 euros mensuales y 1.620 euros anuales para alrededor de 1,2 millones de autónomos en España.

En Soria se estima que esta medida podría afectar a más de 2.500 autónomos, en torno al 35 por ciento del total, según los datos estadísticos de febrero de 2026 publicados por el Ministerio de Trabajo y Economía Social).

Según ha explicado en un comunicado CEAT Soria, esta subida del 42 por ciento de la base de cotización (de 1.000 euros a 1.424 euros) a autónomos societarios y colaboradores se debe a la aplicación de la Orden PJC/297/2026, de 30 de marzo, por la que se desarrollan las normas legales de cotización a la Seguridad Social, desempleo, protección por cese de actividad, Fondo de Garantía Salarial y formación profesional para el ejercicio 2026.

“En 2023 la base mínima era de 1.000 euros para estos colectivos, que se pactó ir transitoriamente adaptándola. Se tenía que fijar en Presupuestos, pero nunca los hubo en 2024 y 2025, y tampoco en 2026”, ha argumentado CEAT Soria, que ha denunciado que, con esta medida adoptada de forma unilateral, “el Gobierno ha vuelto a mentir a los autónomos, no ha congelado las cuotas a todos los autónomos como se había comprometido y un tercio verán subir sus cotizaciones mínimas en 2026 en 135 euros más al mes”, ha advertido la presidenta de CEAT Soria, Mercedes Ciria.

Con esta decisión, “se rompe la transitoriedad de la Disposición 7 de la Ley General de Tesorería y ahora se aplicaría la base mínima del Grupo 7 del Régimen General, estableciendo una desigualdad y rompiendo el principio de equidad y proporcionalidad del Sistema de Seguridad Social”, ha reprochado Ciria, quien ha recordado que “ahora se pueden dar situaciones injustas en las que en un matrimonio que regente una tienda de comestibles en cualquier pueblo de Soria, el autónomo principal pague una base media de 1.000 euros al mes y su cónyuge que colabora pague una base de 1.424 euros mensuales. Él pagará de cuota 300 euros y la autónoma colaboradora 435 euros, lo que rompe cualquier lógica contributiva”.

Desde CEAT Soria se ha alertado además de que la medida afecta de forma directa a un colectivo especialmente vulnerable, ya que los autónomos colaboradores son en su mayoría mujeres, mayores de 50 años y residentes en el medio rural, un perfil especialmente presente en provincias como Soria, donde el tejido empresarial se sustenta en gran medida sobre pequeñas empresas familiares.

“Estamos hablando de miles de mujeres que sostienen la actividad económica en nuestros pueblos y que ahora verán incrementada su carga sin una justificación clara”, ha apuntado la presidenta.

En este escenario, “esta subida supone un nuevo obstáculo para la supervivencia de muchos negocios en el medio rural soriano, donde los márgenes son ajustados y la estabilidad es clave”, ha alertado.

Ciria ha avisado además de que “muchos autónomos aún no son conscientes de lo que esta medida va a suponer realmente en sus cuentas”, ya que el sistema actual permite a los autónomos escoger la base de cotización a razón de lo que creen que van a ingresar y después, al año siguiente, se regulariza.

“Ahora los autónomos no lo han notado porque no han cambiado la base, pero el año que viene se les regularizaría y supondrá 1.620 euros al año adicionales a cada uno de estos autónomos. El problema no desaparece, solo se retrasa, y puede generar un efecto acumulado importante”, ha explicado.

CEAT Soria ha denunciado que esta decisión evidencia, una vez más, la falta de diálogo real con el colectivo en decisiones de relevancia.

En este sentido, ha recordado que el propio Ministerio de Trabajo ha reconocido que el Consejo del Trabajo Autónomo, previsto desde 2007 como órgano de participación del sector, nunca ha llegado a ponerse en marcha.

“Es difícil entender que se adopten medidas de tanto impacto sin contar con un órgano efectivo de representación de los autónomos”, ha señalado la presidenta.

Por todo ello, CEAT Soria se ha sumado a la reivindicación nacional para exigir una modificación urgente de la normativa que permita recuperar un periodo transitorio en la aplicación de estas bases, aportando seguridad jurídica y evitando un impacto desproporcionado.

“Es imprescindible corregir esta situación cuanto antes, con efectos retroactivos desde el 1 de enero de 2026, para no castigar injustamente a un colectivo esencial para la economía soriana”, ha concluido.