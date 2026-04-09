Empleo en Soria: vacantes activas esta semana

Jueves, 09 Abril 2026 13:59

La ciudad de Soria y su provincia presentan una gama de ofertas laborales en sectores variopintos como el turismo, la hostelería, el comercio, la logística y los servicios.

Tanto si estás buscando un trabajo estable como si te interesa una opción temporal, encontrarás oportunidades para perfiles diversos, con o sin experiencia.

A continuación, recopilamos algunas de las propuestas de empleo más interesantes disponibles actualmente en Soria y su área metropolitana:

Jefe/a de Mina y Obra - Borobia

Grupo Marco busca un/a Jefe/a de Mina y Obra para la zona de Borobia (Soria). La persona seleccionada se encargará de la planificación, coordinación y supervisión de trabajos, gestión de equipos, control de costes y cumplimiento de normativa de seguridad.

Se requiere formación en Ingeniería de Minas, experiencia mínima de 2 años, conocimientos de maquinaria y habilidades de liderazgo. También se solicita carnet B y formación en PRL. Se ofrece contrato indefinido, jornada completa, salario competitivo, plan de carrera, formación continua y beneficios sociales.

Oferta publicada en LinkedIn https://www.linkedin.com/jobs/view/4396461812/

Logopeda - Soria

Se busca logopeda para trabajar con población con trastornos del lenguaje, especialmente personas con TEA, en Soria. La persona seleccionada se encargará de la evaluación, diagnóstico y tratamiento mediante terapias individualizadas. Se requiere experiencia en atención a pacientes con autismo, conocimientos en terapia del lenguaje y atención temprana. Se ofrece contrato a tiempo parcial de 30 horas semanales en horario de tarde, de lunes a viernes, con salario aproximado de 1.300€ mensuales.

Oferta publicada en Tablondeanuncios.com https://www.tablondeanuncios.com/logopeda/logopeda_asociacion_autismo_soira-5129150.htm

Operario/a de granja porcina - Soria

La empresa Copiso Soria Sociedad Cooperativa busca operario/a para granjas porcinas en la provincia de Soria. La persona seleccionada realizará tareas de cuidado, alimentación y manejo de animales, control de producción, limpieza y mantenimiento de instalaciones. Se requiere perfil responsable, proactivo, con capacidad de trabajo en equipo y ganas de desarrollo profesional. Es necesario carnet de conducir B y vehículo propio. Se ofrece contrato indefinido a jornada completa, incorporación inmediata, formación continua y salario según convenio.

Oferta publicada en el portal de empleo de la FOES https://portalempleo.foes.es/index.php?action=viewOferta&idOferta=1663

Técnico/a eléctrico - Ólvega

Empresa del sector siderúrgico busca técnico/a eléctrico/a especializado/a en automatización industrial en Ólvega. La persona seleccionada realizará programación y diagnóstico de sistemas PLC, mantenimiento eléctrico y mejora de procesos productivos.

Se requiere formación técnica (Ingeniería o FP superior), experiencia en programación de PLCs y mantenimiento industrial, y capacidad de resolución de problemas. Se ofrece puesto estable, jornada partida y condiciones económicas según experiencia.

Oferta publicada en InfoJobs https://www.infojobs.net/olvega/tecnico-electrico-automatizacion-industrial/of-i143af90ea04b899275a9b4e2f90c76

Ayudante de camarero/a - El Burgo de Osma-Ciudad de Osma

Castilla Termal Hoteles busca ayudante de camarero/a para su establecimiento en Burgo de Osma. La persona seleccionada apoyará en el servicio, preparación de bebidas, atención al cliente y mantenimiento del área de trabajo. Se requiere formación en hostelería, valorable nivel B1 de inglés, carnet de manipulador de alimentos y habilidades de trabajo en equipo. Se ofrece contrato indefinido, jornada completa o parcial, formación a cargo de la empresa, manutención, uniforme y beneficios para emplead

Oferta publicada en LinkedIn https://www.linkedin.com/jobs/view/4395441625/

Comercial - Soria

La empresa Securitas Direct busca comerciales para ampliar su equipo en Soria. La persona seleccionada realizará estudios de seguridad a clientes y venta e instalación de sistemas de alarmas. Se requiere carnet de conducir, vehículo propio inicialmente y residencia en Soria o alrededores. Se valoran habilidades comerciales y orientación a resultados. Se ofrece contrato indefinido, formación continua, plan de carrera, vehículo de empresa y beneficios adicionales.

Oferta publicada en el portal de empleo de Securitas Direct

https://careers.verisure.com/securitasdirect/es/es/job/VERIGLOBALR2025020016EXTERNALESES/Comercial-Soria-Salario-fijo-Comisiones