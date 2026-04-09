Renovación de convenio entre Caja Rural de Soria y el Club Soria Baloncesto

Jueves, 09 Abril 2026 13:53

Caja Rural de Soria y el Club Soria Baloncesto han renovado su acuerdo de colaboración que llevan manteniendo desde hace varios años.

Dicha renovación ha sido firmada por el presidente de la entidad, Carlos Martínez Izquierdo, y el presidente del club, Rodrigo Gómez.

Con esta firma, Caja Rural de Soria vuelve a poner de manifiesto su respaldo al impulso del baloncesto en la provincia.

Este tipo de colaboraciones se enmarcan, además, en la estrategia de Responsabilidad Social Corporativa de la entidad y desde la que refuerza su implicación con el deporte, la cultura, la salud y con el bienestar de la sociedad soriana.

Para Caja Rural de Soria, el apoyo a las entidades deportivas forma parte de una visión que trasciende la actividad financiera, al entender que estas iniciativas generan favorecen el desarrollo personal y deportivas de sus integrantes.