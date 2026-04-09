Un nuevo concepto de desayunos y hot dogs en Soria

Jueves, 09 Abril 2026 13:02

Plaza Dog ha llegado a Soria para revolucionar la oferta gastronómica local con una propuesta fresca, única y deliciosa.

Bajo la dirección de dos jóvenes emprendedores, Eduardo y Omar, el nuevo café-bar, ubicado en la calle Las Balsas, ofrece una variedad de hot dogs y desayunos innovadores que no se encuentran en ningún otro establecimiento de la ciudad.

Ubicado en un ambiente acogedor, Plaza Dog se destaca por ofrecer algo diferente.

Entre sus especialidades se encuentran arepas, tequeños, y por supuesto, una amplia variedad de hot dogs (perritos calientes), una opción que no había estado disponible hasta ahora en la ciudad.

Plaza Dog no solo se convierte en un lugar para disfrutar de sabrosos desayunos y almuerzos, sino que también ofrece un espacio perfecto para aquellos que buscan disfrutar de un ambiente amigable, cómodo y moderno.

Lo que hace único a Plaza Dog:

Variedad de hot dogs: Desde los clásicos hasta opciones más innovadoras, Plaza Dog ofrece una explosión de sabores con ingredientes frescos y de calidad.

Desayunos diferenciados: Arepas, tequeños, y otros platos tradicionales de distintas culturas para comenzar el día de una forma única.

Calidez y cercanía: Un ambiente agradable, diseñado para que tanto locales como turistas se sientan bienvenidos.

"Nuestro objetivo es ofrecer un nuevo concepto en la gastronomía local, con una propuesta que combine lo mejor de las tradiciones internacionales con el toque único que aporta nuestra creatividad", han señalado Eduardo y Omar, fundadores de Plaza Dog.



La inauguración del negocio ha sido un éxito y los emprendedores están emocionados por continuar ofreciendo un menú que marca la diferencia, con un enfoque en la calidad, el sabor y la innovación.



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