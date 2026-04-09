Javier Antón, "el tapado", próximo alcalde de Soria

Jueves, 09 Abril 2026 08:05

Javier Antón es el elegido en el PSOE para relevar en la alcaldía de Soria a Carlos Martínez. Así se ha apuntado en las últimas semanas, pero ya El Mirón de SOria, en un artículo firmado por Fernando García en diciembre de 2024, lo avanzaba.

Que Javier Antón vaya a ser el alcalde de Soria en este tramo final de legislatura por algo más de un año ya no sorprende a nadie y se da por hecho, ya que el PSOE así lo ha decidido.

Pero lo que sí es relevante es que esto fuera adelantado desde El Mirón de Soria por nuestro habitual colaborador, Fernando García, en diciembre de 2024, en el artículo; Nuestro alcalde candidato y las tapadas.

Y en él puede leerse.

En el PP de Soria se frotan las manos para que sea Carlos Martínez, al que han sido incapaces de hacerle, desde 2007 a hoy, un arañazo político y persisten en su ridículo de oposición en el Ayuntamiento de Soria sin ánimo de rectificar.

Por eso en las comidillas políticas se centran en quien sucedería a Carlos Martínez, ya que solo Luis Rey tendría la capacidad para ello. Pero su condición de diputado nacional, lo hace incompatible, por lo que al salir Carlos, entraría la número 14 de la lista, María Antonia Dulce Pérez.

Y como ya se hizo en el pasado con la extraña o forzada dimisión de una senadora para que entrara Luis Rey. Ahora, si Carlos es el candidato, tendría que producirse una dimisión para que corriera la lista y entrara Javier Antón, que haría compatible por un tiempo su cargo de senador y alcalde.

Lea si lo desea el artículo completo publicado por el Mirón de Soria el viernes 6 de diciembre de 2024.