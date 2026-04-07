El Ayuntamiento entrega cinco nuevas condecoraciones y distinciones honoríficas

Martes, 07 Abril 2026 12:38

El Ayuntamiento de Soria elevará al Pleno ordinario de este jueves la propuesta de concesión cinco nuevas condecoraciones y distinciones honoríficas, en reconocimiento a personas y entidades cuya trayectoria ha contribuido de forma destacada al desarrollo cultural, social e institucional de la ciudad.

Estas distinciones se enmarcan en el Reglamento de Condecoraciones y Distinciones Honoríficas de la Muy Noble y Muy Leal Ciudad de Soria, aprobado en 1994, que contempla el reconocimiento público a quienes, por sus méritos, prestigio o vinculación con la ciudad, han contribuido a su progreso.

Medalla de Plata de la Ciudad de Soria

Asociación Antígona

El Ayuntamiento propone la concesión de la Medalla de Plata a la Asociación Antígona, en reconocimiento a su trayectoria consolidada en el ámbito social, educativo y de igualdad en la ciudad de Soria.

La entidad ha desarrollado una labor continuada en la defensa de los derechos, la promoción de la igualdad y la prevención de la violencia, especialmente a través de programas de intervención, acompañamiento y sensibilización dirigidos a distintos colectivos.

Su trabajo ha contribuido a generar espacios de apoyo y reflexión, impulsando proyectos educativos, acciones formativas y campañas de concienciación que han reforzado el compromiso social de la ciudad.

Además, Antígona ha desempeñado un papel relevante en la colaboración con instituciones y entidades sociales, fortaleciendo el tejido asociativo y fomentando valores de convivencia, respeto e inclusión.

Este reconocimiento pone en valor no solo su trayectoria, sino también su impacto sostenido en la mejora de la cohesión social y la calidad de vida en Soria.

Hijo Predilecto de la Ciudad de Soria

Enrique Baquedano Pérez

Nacido en Soria en 1958, Enrique Baquedano es una figura de referencia en el ámbito de la arqueología y la gestión cultural. Doctor en Geografía e Historia, ha desarrollado una trayectoria profesional de primer nivel, destacando su labor como director del Museo Arqueológico y Paleontológico de la Comunidad de Madrid.

Su vinculación con Soria ha sido constante, participando en excavaciones en enclaves clave como Numancia, Tiermes o San Juan de Duero, además de colaborar con el Ayuntamiento en materia de patrimonio. Su extensa producción científica, con más de 230 publicaciones, y su compromiso con la difusión del legado histórico avalan esta distinción.

Hijos Adoptivos de la Ciudad de Soria

Jesús Bárez Iglesias (a título póstumo)

Jesús Bárez Iglesias (Zamora, 1947 – Soria, 2024) desarrolló una trayectoria profundamente vinculada a la ciudad, tanto en el ámbito educativo como en el institucional, siendo una figura clave en la vida cultural y municipal durante más de cuatro décadas.

Licenciado en Filosofía y Letras por la Universidad Pontificia de Salamanca, ejerció como profesor de Filosofía en el IES Castilla y posteriormente en el IES Antonio Machado durante tres décadas, contribuyendo a la formación de varias generaciones de sorianos.

Su trayectoria pública comenzó como Delegado Territorial del Servicio de Cultura de la Junta de Castilla y León en Soria (1983–1987), y continuó como concejal del Ayuntamiento en distintas legislaturas entre 1983 y 2024. Desde 2007 fue Concejal Delegado y Presidente de la Comisión de Cultura, responsabilidad que desempeñó hasta su fallecimiento.

Su legado está estrechamente ligado al impulso del modelo cultural contemporáneo de la ciudad, siendo el principal impulsor de iniciativas que han situado a Soria en el mapa cultural nacional e internacional, como el Festival Internacional Enclave de Agua, la feria Expoesía, el Festival de las Ánimas, el Simposio Internacional de Escultura o el proyecto del Centro Nacional de Fotografía.

Asimismo, fue clave en la consolidación de espacios culturales como el Palacio de la Audiencia, los Cines Mercado, el Centro Cultural Gaya Nuño o los Depósitos del Castillo, así como en el impulso del Otoño Musical Soriano, la Red de Ciudades Machadianas y el tren turístico “Campos de Castilla”.

Su figura, marcada por un talante humanista, cercano y dialogante, deja una huella decisiva en la identidad cultural de Soria.

Rafael García de la Rosa

Artista profundamente vinculado a Soria, Rafael García de la Rosa ha desarrollado una trayectoria que le ha convertido en un auténtico embajador de la ciudad. Su obra, con más de un centenar de exposiciones, ha sabido reflejar la esencia rural, las tradiciones y la identidad soriana.

Destaca especialmente su interpretación de la obra de Antonio Machado y su representación de las fiestas de San Juan, contribuyendo a difundir la imagen cultural de Soria dentro y fuera de nuestras fronteras.

Carlos de la Casa Martínez

Arqueólogo, historiador y gestor cultural, Carlos de la Casa ha desarrollado gran parte de su trayectoria profesional en Soria, donde se estableció de forma definitiva.

Su labor ha sido clave en la investigación, conservación y difusión del patrimonio arqueológico de la provincia, además de desempeñar responsabilidades en la administración autonómica e impulsar proyectos culturales y científicos de gran relevancia.

Un reconocimiento con tradición histórica

Las distinciones honoríficas forman parte de la tradición institucional de la ciudad y han servido históricamente para reconocer a figuras relevantes vinculadas a Soria.

La aprobación definitiva de estas distinciones se someterá a votación en el Pleno municipal de este jueves, culminando así el procedimiento iniciado por la Alcaldía conforme al reglamento vigente.

CONDECORACIONES Y DISTINCIONES HONORÍFICAS DE LA MUY NOBLE Y MUY LEAL CIUDAD DE SORIA

HIJO PREDILECTO DE SORIA:

D. EPIFANIO RIDRUEJO BOTIJA (Pleno 22-08-1950) Fallecido.

D. VICENTE GARCÍA DE DIEGO (1978) Fallecido.

D. CLEMENTE SAENZ GARCÍA (Pleno 16-12-1972) Fallecido.

D. JESÚS HERNÁNDEZ DE LA IGLESIA (Pleno 29-09-1988) Fallecido

D. FRANCISCO GARCÍA MUÑOZ (Pleno 29-09-1988) Fallecido

D. ALFONSO GARCÍA-GALLO (Pleno 11-10-2007) Fallecido.

Dª. MERCEDES MOLINA IBÁÑEZ (Pleno 17-10-2019)

HIJO ADOPTIVO DE SORIA:

D. ANTONIO MACHADO RUIZ (5-10-1932) - Fallecido

D. JOSÉ Mª FERNÁNDEZ LADREDA (Pleno 21-10-1950) Fallecido.

D. FERNANDO SÁNCHEZ DRAGÓ (Pleno 10-12-1992)

D. ARGIMIRO CALAMA ROSELLÓN (Pleno 09-02-1995) Fallecido.

D. JOSÉ LUIS ARGENTE OLIVER (Pleno 09-02-1995) Fallecido.

D. ODÓN ALONSO ORDÁS (Pleno 09-02-1995) Fallecido.

D. MIGUEL MORENO MORENO (Pleno 09-02-1995) Fallecido.

DUQUES DE SORIA (Pleno 14-09-2000)

D. JULIÁN MARÍAS AGUILERA (Pleno 11-10-2007) Fallecido.

D. ANTONIO ZOZAYA Y YOU (Pleno 10-12-2015)

EXCMO. SR. D. RAFAEL BENJUMEA CABEZA DE VACA (Pleno 11-02-2016)

CONCEJAL HONORARIO

D. JUAN JOSÉ LUCAS JIMÉNEZ (Pleno 15-05-1992)

SORIANOS DE PRO:

D. SEBASTÍAN RUIZ MATEO (Pleno 14-05-1992)

Dª. NOEMÍ GARCÍA RUBIO (C. Gobierno 14-12-1992)

D. JESÚS GARCÍA LAFUENTE (C. Gobierno 14-12-1992)

Dª. CARMEN DE LA MATA (Pleno 09-02-1995)

D. ESTEBAN GÓMEZ JIMÉNEZ “GALO” (Pleno 28/04/2023)- Fallecido

HUÉSPED DE HONOR:

D. ANTONIO RIVERI (Nuncio de Su Santidad) 1965.

D. MANUEL FRAGA IRIBARNE. 1966. Fallecido.

MEDALLA DE ORO:

D. EPIFANIO RIDRUEJO BOTIJA (Pleno 21-10-1950)

D. JOSÉ MARÍA FERNÁNDEZ LADREDA (Pleno 21-10-1950)

BENEMÉRITA COMUNIDAD DE RVDOS. PP. FRANCISCANOS. (Pleno 30-09-1970)

D. FERMÍN CACHO RUIZ (Pleno 08-10-1992)

CLUB DEPORTIVO NUMANCIA (Pleno 12-06-2008)

REGIMIENTO DE INFANTERÍA “SORIA 9” (Pleno 12-03-2009)

CIUDAD DE ZARAGOZA (Pleno 10-02-2011)

D. ODÓN ALONSO ORDÁS (Pleno 23/09/2012) Fallecido.

DIARIO DE SORIA (Pleno 14-10-2014)

CÍRCULO AMISTAD NUMANCIA (Pleno 10-12-2015)

IES ANTONIO MACHADO (Pleno 11-02-2016)

FUNDACIÓN DUQUES DE SORIA Y CULTURA HISPÁNICA (Pleno 11-02-2016)

BANDA MUNICIPAL DE SORIA (Pleno 17-10-2019)

PLATAFORMA “SORIA YA” (Pleno 17-10-2019)

SERVICIOS ESENCIALES COVID-19 (Pleno 28-04-2023)

SANIDA PÚBLICA (Pleno 28-04-2023)

PUEBLO DE SORIA (Pleno 28-04-2023)

MEDALLA DE PLATA:

D. ABEL ANTÓN RODRIGO (Pleno 08-10-1992)

CENTRO EXCURSIONISTA SORIANO (Pleno 17-10-2019)

MEDALLA DE BRONCE:

D. ENRIQUE PASCUAL OLIVA (Pleno 08-10-1992)

D. JOSÉ MIGUEL SERRATO TORNERO (Pleno 09-02-1995