En marcha proyecto fotográfico para preservar la memoria de Soria

Martes, 07 Abril 2026 13:31

El Centro Nacional de Fotografía del Ministerio de Cultura (CNF), en colaboración con el Ayuntamiento de Soria, ha presentado hoy “Álbum de Soria”, una iniciativa que nace con el propósito de poner en valor que la historia también se construye desde lo cotidiano y que la fotografía es una herramienta esencial para preservar la memoria compartida de una comunidad.

El proyecto invita a la ciudadanía a compartir las fotografías más significativas de sus archivos personales —imágenes familiares, escenas cotidianas, momentos emotivos— para conformar el primer archivo vivo del CNF.

Todas las fotografías recibidas serán digitalizadas, preservadas y devueltas a las personas propietarias junto con una copia digital, sin restricciones de época, técnica o temática.

El eje central de esta iniciativa, coordinada por Pedro Vicente-Mullor, doctor en Bellas Artes y profesor en la Universidad Politécnica de Valencia (UPV), es la participación ciudadana.

A través de las fotografías aportadas, “Álbum de Soria” aspira a escribir una historia visual colectiva que celebre la vida cotidiana, los afectos y las relaciones intergeneracionales que definen a la comunidad soriana.

200 fotografías de partida

El proyecto ha iniciado su andadura con 200 fotografías procedentes de 40 archivos personales que representan de forma amplia, inclusiva y diversa a la comunidad soriana y lo hace desde una perspectiva de género activa, poniendo énfasis en el papel de las mujeres en la vida cultural, económica, comunitaria y política de Soria.

Entre estas imágenes se encuentran responsables públicos como el actual alcalde, Carlos Martínez, la exalcaldesa Encarna Redondo o figuras vinculadas a movimientos sociales y vecinales como Ana Latorre, Mirentxu Salinas y M.ª Luisa Poza Moreno.

También se suman voces de comunidades migrantes como Buba Canar, de asociaciones locales como Bonifacio Gallardo o Gemma Martínez, miembro del grupo de teatro La Bo-Eme y activista en la Asamblea de Mujeres Olimpia.

Además, han participado en la creación del álbum figuras como Mary Satur Ruiz, una de las primeras mujeres con comercio propio en Soria, y profesionales como Adolfo Sainz, Amelia Andrés, Sonia Giaquinta, Sol García o la familia Fuentes.

La cultura ocupa un lugar central en el archivo con perfiles como la directora de la Biblioteca Pública de Soria, Mercedes Melendo, la cineasta Mercedes Álvarez, los músicos Fernando Pérez Arribas, Javier Campos o Elena de Nicolás, el poeta Fermín Herrero, el crítico de cine Julián de la Llana, el bailarín Vicho Monge o el escritor Joaquín Alcalde.

El deporte también tiene su espacio con figuras como Marta Pérez, Nacho Barranco, Abel Antón o personas vinculadas al CD Numancia como Octavio Viñals y al arbitraje profesional como Ángel Calvo Córdova.

El ámbito educativo se refleja a través de docentes de distintos niveles: la activista y maestra AnaPa Jambat, profesionales de institutos como Miguel Ángel Delgado y Javier Martínez Romera, referentes de la Escuela de Arte como Gloria Rubio y profesorado universitario como Mercedes Molina, Juan Antonio Gómez Barrera y Carolina Hamodi.

El archivo incluye fotografías de perfiles vinculados a la comunicación, como el periodista Chema Díez, y con representantes del sector primario y los servicios esenciales como María Polo, integrantes de la Policía Municipal como Merche López Peña y profesionales de la sanidad y los cuidados como Ángela Maíllo o Evelyn del Carmen de la Rosa.

Las 200 fotografías con las que arranca el proyecto se presentarán a la ciudadanía el jueves 9 de abril a las 21:00 horas en la Plaza de las Mujeres.

Un legado visual para las generaciones futuras

Más que una recopilación de imágenes, ‘Álbum de Soria’ quiere ser un proyecto de comunidad: unir memorias individuales para construir un relato compartido, tender puentes entre generaciones y reconocer que cada historia importa.

El proyecto pone en valor la fotografía personal como patrimonio cultural e invita a reflexionar en qué medida las memorias personales dialogan con la identidad colectiva.

Con esta iniciativa el CNF continúa su labor de ofrecer programas destinados a acercar la fotografía a la ciudadanía y consolidar este espacio como un referente cultural.

Las personas interesadas en participar en este proyecto colectivo pueden hacerlo enviando un correo a partir del 10 de abril a cnf@cultura.gob.es con el asunto ‘Álbum de Soria’.

Las fotografías recopiladas formarán parte de actividades y exposiciones en distintos espacios de Soria y su provincia, y pasarán a integrar la colección del CNF como archivo fotográfico colectivo vivo que se irá ampliando de forma permanente.