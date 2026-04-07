OCU recomienda revisar 9 puntos clave antes de presentar el borrador del IRPF

Martes, 07 Abril 2026 13:18

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha aconsejado a aquellos contribuyentes que hayan solicitado el borrador de la declaración del IRPF, revisarlo antes de enviarlo.

Los borradores se elaboran con los datos que tiene Hacienda de los contribuyentes, pero es posible que alguno falte o sea inexacto.

Con el fin de aprovechar todas las posibles deducciones y evitar errores que deriven en una paralela de Hacienda, OCU ha recomendado verificar 9 apartados.

1. Datos personales y familiares. Si durante 2025 se ha cambiado de domicilio o estado civil, se han tenido hijos o mayores a cargo es probable que tenga nuevos mínimos y ventajas fiscales.

2. Gastos e ingresos declarados por sus inmuebles. Verifique que los rendimientos de sus inmuebles se imputan de forma correcta, en especial el porcentaje de titularidad en el caso de bienes gananciales.

3. Declaración de los bienes transmitidos. Si en 2025 se ha vendido o donado algún bien debe incluirse en la declaración la ganancia o pérdida de patrimonio obtenido. Eso sí, Hacienda no admite compensar pérdidas de bienes donados.

4. Deducciones familiares. Compruebe que se incluyen las deducciones a las que se tienen derecho por discapacidad y familia numerosa.

5. Deducción por maternidad. Si se ha sido madre durante 2025, no solicitó el pago anticipado y cumple los requisitos legales.

6. Deducción por compra de vehículo eléctrico e instalación de un cargador. La compra de vehículo eléctrico en 2025 deduce el 15% del valor de compra sobre un máximo de 20.000 euros. Hay que incluir precio, gastos e impuestos pagados por el coche y la subvención del Plan MOVES. La instalación de un punto de recarga también deduce el 15% sobre un máximo de 4.000 euros.

7. Deducciones por eficiencia energética. En 2025 algunas deducciones por obras de mejora de la eficiencia energética quedaron en el aire. No obstante, hace poco han recuperado sus efectos.

8. Deducciones autonómicas. Aplicables en la comunidad de residencia si cumple los requisitos exigidos. Suelen ser deducciones de carácter familiar (por familia numerosa o monoparental, por nacimiento), pero las hay de todo tipo: alquiler de vivienda, ayuda doméstica, gastos educativos, libros de texto, guardería, gastos médicos, recursos energéticos renovables, dispositivos de ahorro de agua, vehículos eléctricos, donativos, etc.

9. Comprobar qué es más favorable, declaración individual o conjunta. Se puede optar por el tipo de declaración que les resulte más rentable, por ello, antes de devolver el borrador compare resultados.

Por último, OCU ha recordado que, en caso de error al enviar el borrador es posible acceder a Renta Web para modificar su declaración y corregir los datos erróneos, pero siempre antes de que finalice el plazo para presentarla.