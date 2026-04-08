"Renacimiento Rural", décima edición de Presura, en Burgos

Miércoles, 08 Abril 2026 09:00

La décima edición de la Feria Nacional para la Repoblación de la España Rural se realizará el próximo otoño en Burgos, bajo el lema “Renacimiento Rural”.

El Hueco de Soria, organizador de esta feria, ha presentado este miércoles el cartel que anunciará esta nueva edición, que se celebrará del 6 al 8 de noviembre en la Estación de la Ciencia y la Tecnología (Burgos)



“No es solo un cartel. Es memoria, identidad… y futuro. En el centro, “Zaca”, carretero de Quintanar de la Sierra. Un oficio que no solo movía madera: movía historia”, ha señalado en su perfil de redes sociales.



Fueron los carreteros de Burgos quienes transportaron la piedra y la madera que levantaron joyas como la catedral de Burgos y quienes conectaron territorios cuando solo había caminos.

“Quienes hicieron posible lo que hoy parece imposible. Y hoy, ese mismo espíritu vuelve a estar en el centro del debate: ¿Cómo volvemos a mover el mundo… desde lo rural?”, ha emplazado.



El diseño del cartel ha corrido a cargo de Alba Santillana, vinculada a la Cabaña Real de Carreteros, y no ha sido una casualidad, sino un “guiño” al ADN de esta tierra, “a lo que fuimos y a lo que podemos volver a ser”.



En la próxima edición de Presura se quiere mirar al futuro desde nuestras raíces: Ciencia y Sostenibilidad



La Cabaña Real de Carreteros, esencia de Presura desde el inicio, tendrá un papel protagonista en esta edición tan especial.



El Hueco de Soria avanzará la programación muy pronto.

De momento, desde hoy ya se puede formalizar las Inscripciones como expositor y reservar el turno en el ágora.



info en www.repoblacion.es





