Cruz Roja descifra impacto de envejecimiento y migración en sociedad española

Domingo, 05 Abril 2026 07:40

La Fundación Cruz Roja ha descifrado las claves de la realidad social en España, abordando los retos actuales que encara la sociedad. Ha analizado el impacto del envejecimiento o la migración en la primera de sus conversaciones sobre Demografía y Vulnerabilidad.

“Conversaciones Humanitarias generadoras de Talento”, un espacio diseñado para la reflexión y el intercambio de conocimiento sobre los grandes retos sociales contemporáneos. Bajo el título Demografía y Vulnerabilidad en el siglo XXI: mapa global de riesgos, el encuentro ha analizado cómo los acelerados cambios poblacionales han dejado de ser meras estadísticas para convertirse en el origen de nuevas formas de exclusión social y vulnerabilidad a escala global.

El evento, moderado por el periodista Sergio C. Fanjul, ha reunido a un panel multidisciplinar de primer nivel compuesto por Diego Ramiro Fariñas, director del Instituto de Economía, Geografía y Demografía del CSIC; Carlos Susías, presidente de la Presidente de la EAPN - European Anti Poverty Network (Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social) y de la EAPN España; y Fátima Álvarez, filósofa experta en pensamiento crítico y ética aplicada. Durante el encuentro, se desgranó cómo la estructura familiar, los flujos migratorios y los recursos públicos condicionan la estabilidad social actual.

Históricamente, el debate demográfico ha estado dominado por el miedo a la superpoblación, pero Ramiro ha introducido el inminente cambio de paradigma global porque "gran parte del mundo está ya en niveles de fecundidad por debajo del nivel de reemplazo".

En el caso de España, con zonas cuya fecundidad se equipara a la de Corea del Sur (la más baja del mundo), la realidad se traduce en una media de 1,19 hijos por mujer.

Lejos de un enfoque catastrofista, Ramiro ha definido este escenario como una "revolución reproductiva".

Si a principios del siglo XX las familias españolas tenían 4,5 hijos de media pero se enfrentaban a una mortalidad infantil cercana al 50% antes de los 10 años, hoy la situación es radicalmente distinta.

Europa ostenta la mayor esperanza de vida, lo que genera un hito histórico ya que "tenemos ahora mismo viviendo al mismo tiempo el mayor número de generaciones", señaló el investigador del CSIC.

Sin embargo, esta situación genera nuevas vulnerabilidades.

Alrededor de un 25 por ciento de las parejas llegarán a la edad adulta sin descendencia, conformando familias "mucho más estrechas y alargadas en el tiempo", con menos hermanos o primos, pero donde "generaciones de personas muy mayores van a tener que cuidar de personas extremadamente mayores".

Para hacer frente a estas crecientes vulnerabilidades, los expertos han coincidido en que el abordaje debe ser sistémico.

Susías ha delineado lo que podría considerarse un mapa de ruta hacia una convivencia equitativa, basado en seis pilares fundamentales: ingresos dignos para las familias (salarios y pensiones), un sistema sanitario "accesible y universal" con especial énfasis en la atención primaria, un sistema educativo capaz de gestionar la diversidad, unos servicios sociales que vayan más allá de la dependencia, y unas políticas de vivienda efectivas. Sobre este último punto, fue categórico: "Las políticas de vivienda en estos momentos se han convertido en un factor de exclusión de mucha población en España", afectando tanto a población autóctona como migrante. Como sexto pilar, y soporte de todo lo anterior, reivindicó la necesidad ineludible de unas políticas fiscales progresivas.

Álvarez ha reforzado esta visión desde la ética, lamentando que "vivimos de una manera muy individualista y hemos perdido mucho el sentido de la comunidad".

En este sentido ha destacado que, ante escenarios donde los recursos pueden ser escasos, la ética nos obliga a replantearnos "la justicia distributiva y la justicia entre generaciones", recordando que para mitigar las desigualdades "a veces hay que ser desigual", aplicando medidas de discriminación positiva para garantizar la equidad de quienes parten con desventaja: "Para poder mitigar las desigualdades a veces hay que ser desigual, garantizando oportunidades a quienes parten con desventaja”.

La falacia de la "batalla generacional" y el futuro de los jóvenes

Uno de los momentos más reveladores del encuentro se produjo al abordar la supuesta "guerra" entre jóvenes y mayores.

Los tres expertos invitados han rechazado esta falsa dicotomía.

Ramiro ha apuntado que el descenso de la natalidad y el retraso en la emancipación no responden a un capricho juvenil, sino a problemas estructurales.

Ha puesto como ejemplo la crisis de 2008, donde "las personas que estaban en paro redujeron de forma muy fuerte su fecundidad en comparación con aquellas personas que tenían un trabajo estable", demostrando que la falta de estabilidad laboral es el principal anticonceptivo de nuestro tiempo.

Álvarez ha añadido a esta ecuación la falta de políticas reales de conciliación y el hecho de que "a las mujeres se les penaliza laboralmente la maternidad".

Por su parte, Susías ha animado a los jóvenes a luchar por sus propios derechos: "Primeramente se tiene que trabajar porque tengan unos salarios dignos [...] y el tema de la vivienda. No es una cuestión de estar discutiendo si subimos la subvención a los propietarios, significa vivienda pública de servicio público".

Desmontando los bulos de la migración

Si el envejecimiento es el telón de fondo, la migración es el motor de sostenimiento económico y social. Durante el debate impulsado por la Fundación Cruz Roja Española, las personas expertas fueron tajantes a la hora de desmentir los estereotipos y discursos de odio.

"Si no estuviesen ellos, para mantener nuestro sistema necesitaríamos tener en torno a 300.000 o 400.000 nacimientos más, pero claro, tendrían que nacer con 20 años ya", ilustró gráficamente Carlos Susías, recordando que es precisamente la población migrante la que hace que España sea uno de los países que más crece.

Susías también desmontó el mito de que los migrantes se guían por las ayudas sociales, señalando que comunidades con altísima protección como el País Vasco no concentran mayores tasas de inmigración que otras como Andalucía. "Hay relatos que son falsos. La gente construye vida en torno a donde puede", sentenció. En esta misma línea, desde una perspectiva ética, Fátima Álvarez apeló a la memoria, recordando que "hemos sido un pueblo migrante" y subrayando nuestra radical interdependencia. Para combatir la xenofobia, instó a "poner cara" a las personas y generar espacios físicos de encuentro que eviten el individualismo.

Por su parte, Diego Ramiro advirtió que España "ya está compitiendo" a nivel global por atraer flujos migratorios. "Si dejamos de ser atractivos para la migración, sobre todo para muchos sectores de la economía como puede ser el cuidado de mayores [...] o la agricultura, nos podemos encontrar con problemas de mano de obra", alertó.

En cuanto a las diferencias territoriales, se debatió sobre la vulnerabilidad del medio rural. Susías aclaró que no basta con crear empleo, sino que se necesitan "calidades de vida y expectativas de vida", y advirtió de los altísimos costes de mantener servicios en estas zonas respecto a las ciudades.

Realismo activo frente al pesimismo

Pese a la magnitud de los retos abordados, la jornada concluyó con un llamamiento al "realismo activo".

"Hemos ganado un mundo con una alta esperanza de vida [...] y con un incremento en la educación enorme", ha valorado Ramiro frente al pesimismo.

Susías, por su parte, ha animado de nuevo a los jóvenes a movilizarse políticamente y luchar por sus derechos: "El mundo no va a poder ser el mundo ideal que teníamos pensado los señores de 62 años, pero eso no significa que vaya a ser peor".

La apuesta final de Fátima Álvarez, es por la “mezcla de la gente para llegar a comprendernos”.

La sesión, que ratifica el compromiso de la Fundación Cruz Roja Española con el análisis riguroso de la realidad social, ha finalizado emplazando al público a una nueva edición del ciclo el próximo 20 de abril.

Puedes volver a ver la conversación completa en este link de YouTube.