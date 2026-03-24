La Junta enseña a escolares de Fuente del Rey a prevenir incendios forestales

Martes, 24 Marzo 2026 15:14

El programa escolar ‘Depende de todos, depende de ti’, dirigido a alumnos de 5º y 6º curso de Educación Primaria, ha llegado este martes al colegio Fuente del Rey de Soria para concienciar desde las aulas sobre la importancia de la prevención en la lucha contra los incendios forestales

El jefe del Servicio Territorial de Medio Ambiente, José Antonio Lucas, y el director provincial de Educación, José Alfredo de Pablo, han presentado los talleres didácticos que se están celebrando dentro del programa escolar ‘Depende de todos, depende de ti’ y ha asistido al taller informativo que ha tenido lugar en el CEIP Fuente del Rey de la capital, con la participación de 143 alumnos.

A través del programa 'Depende de todos, depende de ti', que celebra su cuarta edición, se van a realizar talleres en más de veinte centros de la provincia, con el objetivo de dar a conocer y sensibilizar a través de los escolares y a la población general el problema de los incendios forestales, sus causas, afecciones en el medio, dispositivo de extinción, y sobre todo la prevención.

Se trata de un programa que promueve la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, a través del Centro para la Defensa contra el Fuego (CDF), en el marco de las actividades de educación ambiental de temática forestal para la prevención de incendios forestales, y está dirigido a alumnos de 5º y 6º curso de Educación Primaria, ampliable a otros grupos en función del número de alumnos de cada centro, con talleres que se imparten por agentes medioambientales y técnicos del Servicio Territorial de Medio Ambiente, con el apoyo de medios y recursos humanos del operativo de prevención y extinción del INFOCAL.

En esta edición del programa en la provincia de Soria, coordinada por el Servicio Territorial de Medio Ambiente de Soria, van a participar 21 centros escolares de Soria capital y provincia de Educación Primaria, con unos 460 alumnos en total y 23 monitores (agentes medioambientales, celadores, técnicos superiores y el jefe de servicio). Los talleres comenzaron a realizarse en el mes de febrero y concluirán a finales de abril.

Los talleres, planteados como un aprendizaje orientado a la acción, se estructuran en dos partes, una primera en el aula, donde los estudiantes aprenden sobre cómo se organiza el personal que integra el operativo y las tareas que realizan, así como las causas y las consecuencias ambientales, sociales y económicas de los incendios forestales y, la segunda parte, que se desarrolla en el patio y sirve para presentar y conocer de primera mano diferentes medios de prevención y extinción, como un vehículo autobomba, las herramientas manuales de trabajo o los equipos de protección individual. También hay un tiempo dedicado a revisar, con una dinámica participativa, qué pueden hacer los escolares para colaborar en la prevención.

Más de 460 alumnos de la provincia en esta nueva edición

En esta nueva edición, los colegios participantes serán los centros rurales agrupados (CRA) ‘El Jalón’, ‘El Valle’, ‘Río Izana’, ‘Tierras Altas’, ‘La Ribera’ y ‘Pinares Sur’; los colegios de Educación Infantil y Primaria (CEIP) ‘Fuente del Rey’, ‘La Arboleda’, ‘Virgen de Olmacedo’, ‘Manuela Peña’, ‘Sor María de Jesús’, ‘Diego Laínez’ y el Colegio Concertado ‘Calasancio’ de Almazán.

Asimismo, y aunque no sean colectivos específicos a los que va dirigido el programa, este año se divulgará en el Centro de Educación Especial (CEE) Santa Isabel y el Centro de Educación de Personas Adultas (CEPA) Celtiberia.

Cada taller se organiza para grupos de un máximo de 25 alumnos y tiene una duración de hora y media.

Durante este tiempo, los monitores compartirán sus conocimientos y experiencias con los estudiantes quienes, a su vez, tendrán la oportunidad de conocer de cerca los equipos y herramientas que se utilizan en la lucha contra el fuego.

La actividad que se realiza en el patio se lleva a cabo con elementos reales del operativo, con objeto de comprender los trabajos de prevención y extinción y conocer los peligros que entraña un incendio forestal.

Para este fin, la Junta ha trasladado hoy al CEIP Fuente del Rey la motobomba Charlie 6, la cuadrilla helitransportada del Equipo de Lucha contra Incendios Forestales (ELIF), dos técnicos, siete agentes medioambientales y celadores, todos con los equipos de protección de incendios correspondientes.

También se ha informado a los escolares de las funciones del jefe del Servicio Territorial de Medio Ambiente, como responsable del operativo en el caso de incendios de niveles 0 y 1, y de la delegada territorial, como responsable de los incendios de nivel 2 de emergencia, en los que se constituye el Centro de Coordinación Operativa Integrado (CECOPI).

Los incendios forestales son un problema grave, que afecta a la Comunidad y a todo el país, por lo que es fundamental que se eduque a las nuevas generaciones sobre cómo prevenirlos y combatirlos, desarrollando acciones de sensibilización desde la edad escolar, como la celebrada esta mañana en el CEIP Fuente del Rey, para evitar imprudencias que puedan derivar en incendios forestales.

Para ello, los expertos comparten sus conocimientos y experiencias con los estudiantes, quienes también tienen la oportunidad de conocer de cerca los equipos y herramientas que se utilizan en la lucha contra el fuego. A través de estos talleres didácticos y prácticos de una hora y media, los participantes aprenden sobre las causas y consecuencias de los incendios, así como el trabajo que realizan los profesionales para combatirlos.

En 2025, en Soria, se contabilizaron 47 incendios forestales.

La superficie afectada fue de 72,26 hectáreas, de las que 29,44 hectáreas corresponden a superficie forestal, en concreto: 17,51 hectáreas de arbolado, 10,21 de pasto y 1,72 hectáreas de matorral.

El número de intervenciones que se llevaron a cabo el pasado año fueron 86.

El programa ‘Depende de todos, depende de ti’ ha tenido una gran acogida por parte de los centros y de los escolares en sus ediciones anteriores celebradas en Soria.

En 2022 participaron un total de 525 alumnos de 15 centros escolares; 930 alumnos de 21 centros, en la segunda edición, celebrada en 2024, y 646 alumnos de 17 centros escolares en 2025.