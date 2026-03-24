Quinientos alumnos descubren universo musical de Peer Gynt en Conservatorio de Soria

Martes, 24 Marzo 2026 15:10

Más de quinientos alumnos de 14 centros de Educación Primaria de Soria capital y provincia participarán mañana miércoles en la presentación de la adaptación musical de Peer Gynt, en el Conservatorio de Música de Soria.

La Junta de Castilla y León, a través del Área de Programas Educativos y del Centro de Formación del Profesorado e Innovación Educativa de Soria, y gracias al trabajo realizado por el profesorado del Conservatorio Profesional de Música Oreste Camarca junto a un equipo de docentes de Música de Educación Primaria, presentará mañana miércoles una adaptación musical de Peer Gynt, obra del compositor noruego Edvard Grieg.

Se trata de una actividad dirigida al alumnado de Educación Primaria, en la que participarán varios centros educativos de Soria y su provincia: CEIP Sor María de Jesús de Ágreda (Ágreda); CEIP Diego Laínez (Almazán); CRA Tierras de Berlanga (Berlanga de Duero); CEIP Gerardo Diego (Golmayo); CRA Río Izana (Quintana Redonda); CRA Pinar Grande (Navaleno); CEIP Virgen de Olmacedo (Ólvega); CEIP María Eugenia Martínez del Campo (San Leonardo de Yagüe); CRA Pinares Altos (Vinuesa); CEIP Fuente del Rey (Soria); CEIP Infantes de Lara (Soria); CEIP Las Pedrizas (Soria); CEIP Los Doce Linajes (Soria); CEIP Numancia (Soria).

En total está prevista la participación de alrededor de 530 alumnos y alumnas, acompañados por sus docentes, que actuarán con parte del profesorado del Conservatorio de Música de Soria.

Esta actividad musical no solo fomenta la participación, la motivación y el trabajo en equipo del alumnado, sino que también les permite vivir una experiencia artística enriquecedora al trasladar al auditorio del CPM Oreste Camarca las actividades musicales trabajadas previamente en el aula.

A través de esta vivencia, los estudiantes desarrollan habilidades artísticas, expresivas y colaborativas, al mismo tiempo que fortalecen su confianza y su sentido de pertenencia al grupo.

Además, esta iniciativa pone en valor la importancia de la educación musical, promoviendo su reconocimiento dentro del ámbito educativo y social. Asimismo, brinda al alumnado la oportunidad de acercarse y conocer de primera mano las enseñanzas musicales oficiales que se imparten en el Conservatorio Profesional de Música de Soria, despertando el interés por una formación musical más profunda.

La música de Peer Gynt fue compuesta por Edvard Grieg como acompañamiento para la obra teatral homónima del dramaturgo noruego Henrik Ibsen.

A través de sus conocidas suites orquestales, Grieg logró crear paisajes sonoros llenos de imaginación que evocan aventuras, viajes y personajes fantásticos. Entre sus páginas más célebres destacan fragmentos como ‘La mañana’, ‘En la gruta del rey de la montaña’ o ‘La danza de Anitra’, que transportan al oyente a distintos escenarios llenos de emoción y color.

La adaptación musical que se interpretará es el resultado de un trabajo colaborativo previo entre el profesorado de los centros participantes y el del conservatorio, que ha desarrollado una serie de charlas y talleres musicales en los colegios para preparar al alumnado.

Los dos conciertos tendrán lugar en el Auditorio del Conservatorio de Música de Soria.

El primero será a las 10.30 horas y el segundo a las 12.00 horas.

Ambos conciertos serán retransmitidos en directo a través del canal de YouTube del Conservatorio, permitiendo que familias y comunidad educativa puedan seguir el evento.