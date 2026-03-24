Concierto de la Coral de Soria tras pregón de Semana Santa en El Salvador

Martes, 24 Marzo 2026 14:11

La Coral de Soria actuará tras el pregón de Semana Santa del próximo sábado 28 de marzo a las 20:45 horas en la Iglesia de El Salvador, en un año especialmente significativo en el que la agrupación celebra su 50 aniversario desde su fundación en 1976.

El acto dará comienzo con el Pregón de Semana Santa, que correrá a cargo de Chiara De Luca, hermana de la Cofradía de la Flagelación del Señor. A continuación, tendrá lugar el concierto de la Coral de Soria.

Bajo la dirección de Marta López Condado, y acompañada por un cuarteto de cuerda integrado por Marcos Lafuente, Inés Gallego, Mo Li y Sabina Ruiz, la formación interpretará un programa centrado en grandes obras de la música sacra.

El repertorio incluye piezas de Johann Sebastian Bach, Wolfgang Amadeus Mozart, Zoltán Kodály, Lajos Bárdos y Gabriel Fauré, entre otros, con títulos como Oh rostro lacerado, Ave Verum Corpus, el Lacrimosa del Réquiem de Mozart, Ubi Caritas, Stabat Mater, O Languens Jesu y el Cantique de Jean Racine de Fauré.

Fundada en 1976 por el P. E. José Pau Meler, la Coral de Soria se ha consolidado como una de las entidades musicales de referencia en la provincia.

Desde 2010 está dirigida por Marta López Condado. A lo largo de estas cinco décadas ha participado en numerosos conciertos, festivales y celebraciones litúrgicas, además de organizar el Festival de Canto Coral Ciudad de Soria.

Con motivo de su 50 aniversario, la Coral de Soria hace además un llamamiento a todas aquellas personas interesadas en el canto coral que deseen formar parte de la agrupación, con especial necesidad de voces masculinas (tenores y bajos). No es imprescindible contar con experiencia previa, ya que la formación trabaja regularmente la técnica vocal y el repertorio con sus integrantes.

Las personas interesadas pueden informarse a través de la propia web de la Coral para conocer de cerca el proyecto musical y humano que la agrupación mantiene desde hace medio siglo en la ciudad.

Sobre la Coral de Soria

La Coral de Soria fue fundada en 1976 por el P. E. José Pau Meler y celebra en 2026 su 50 aniversario.

Está formada por unos 60 miembros que interpretan repertorio clásico, sacro, zarzuela y música coral variada en conciertos, festivales y celebraciones litúrgicas.

Desde 2010 está dirigida por Marta López Condado.

A lo largo de cinco décadas ha desarrollado una intensa actividad artística dentro y fuera de la provincia, organizando el Festival de Canto Coral Ciudad de Soria, el Intercambio Coral de Otoño y participando en el Maratón Musical del Otoño Musical Soriano, además de promover iniciativas formativas en técnica vocal y música coral