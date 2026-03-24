El PSOE pide explicaciones urgentes a consejero de Sanidad por detenciones en GASSO

Martes, 24 Marzo 2026 21:04

El secretario general del PSOE de Castilla y León, Carlos Martínez, ha solicitado la comparecencia urgente del consejero de Sanidad en la Diputación Permanente de las Cortes,. tras conocerse esta mañana la detención de dos responsables de la Gerencia de Asistencia Sanitaria de Soria (GASSO) por presunta prevaricación continuada.

Martínez ha señalado en un comunicado que la situación debe explicarse con transparencia e inmediatez tras conocerse esta misma mañana la detención por parte de la Guardia Civil del gerente y del responsable del área económica del Complejo Asistencial Universitario del Hospital de Soria, investigados por un presunto delito de prevaricación administrativa continuada.

El secretario general del PSOE de Castilla y León ha calificado los hechos conocidos hasta el momento de “extraordinaria gravedad” y ha reclamado “información inmediata, transparencia total y responsabilidades políticas si se confirman las irregularidades”.

“A lo largo de esta mañana, precisamente en mi ciudad y en mi provincia, hemos conocido unos hechos más que graves. La detención del gerente del hospital y del responsable del área económica, cargos de libre designación vinculados al Partido Popular, lo que obliga a la Junta a dar explicaciones urgentes”, ha señalado Martínez.

El dirigente socialista ha anunciado que el Grupo Parlamentario Socialista activará los mecanismos de control para esclarecer lo sucedido.

“Estamos absolutamente obligados, ante la importancia de los hechos, a solicitar a través de la Diputación Permanente la convocatoria urgente del todavía hoy responsable de Sanidad. También preguntaremos directamente al presidente de la Junta este jueves. La ciudadanía merece saber qué ha ocurrido y qué medidas se van a adoptar”, ha afirmado.

Martínez ha recordado que Castilla y León “no puede permitirse nuevos casos de corrupción en la gestión de los servicios públicos esenciales”, en referencia a anteriores episodios como la Perla Negra o la trama eólica.

“Creíamos que íbamos a librarnos de la corrupción tras casos muy duros para esta tierra, pero todavía no ha comenzado prácticamente la legislatura y ya asistimos a detenciones de responsables designados directamente por el Partido Popular. Es imprescindible conocer qué está pasando en torno a la gestión de suministros y recursos económicos en uno de nuestros hospitales”, ha subrayado.

“Los hechos son gravísimos. La Guardia Civil ha entrado en el hospital y se ha llevado detenidas a dos personas que ocupaban puestos de responsabilidad. Algo tendrá que decir la Consejería de Sanidad, algo tendrá que decir el presidente Fernández Mañueco y algo tendrá que decir el Partido Popular de Castilla y León”, ha concluido.