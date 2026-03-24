La Gerencia Regional de Salud pide respeto a presunción de inocencia en caso de GASSO

Martes, 24 Marzo 2026 13:25

La Gerencia Rergional de Salud ha pedido respeto a la presunción de inocencia tras pasar a disposición judicial dos responsables de la Gerencia de Asistencia Sanitaria de Soria (GASSO) por un presunto delito de prevaricación.

"Conocida la puesta a disposición judicial de dos responsables de la Gerencia de Asistencia Sanitaria de Soria en el marco de una investigación penal, la Gerencia Regional de Salud quiere manifestar, por un lado, el respeto a la presunción de inocencia de todos sus profesionales", ha señalado en un comunicado.

Además ha apuntado que se pone a disposición de la Justicia para ofrecer toda la información que le sea requerida en el transcurso de la investigación, con absoluta transparencia.

Por último ha garantizado que el Complejo Asistencial Universitario de Soria seguirá prestando asistencia sanitaria con absoluta normalidad.

La Guardia Civil ha detenido a primera hbora de esta mañana a dos responsables de la gerencia de Asistencia Sanitaria de Soria en el marco de una investigación por un presunto delito de prevaricación administrativa continuada.

La prevaricación administrativa es un delito que, en términos generales, consiste en dictar a sabiendas una resolución injusta en un asunto administrativo.

En este caso, por el momento no se pueden ofrecer más datos oficiales sobre el alcance concreto de las diligencias ni sobre los hechos que se investigan, según ha informado este martes la Subdelegación del Gobierno de Soria.

La actuación de la Guardia Civil sitúa el foco sobre decisiones de gestión económica adoptadas en el ámbito de la asistencia sanitaria pública de toda la provincia de Soria, aunque, según han apuntado las mismas fuentes oficiales, habrá que esperar al avance de la investigación y, en su caso, a las resoluciones judiciales que puedan dictarse.