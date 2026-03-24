La hostelería soriana afronta Semana Santa con previsiones optimistas pero con prudencia

Martes, 24 Marzo 2026 13:00

La Agrupación Soriana de Hostelería y Turismo (ASOHTUR) afronta la próxima Semana Santa con perspectivas positivas, en línea con la evolución favorable que viene registrando la provincia en materia turística, aunque con la cautela que marca el comportamiento actual de la demanda, pendiente de las reservas de última hora.

El sector confía en alcanzar elevados niveles de ocupación durante los días centrales del periodo festivo, impulsado principalmente por el turismo nacional y el creciente interés por Soria como destino de interior, si bien advierte de un ritmo de reservas más pausado que en campañas anteriores.

A falta de dos semanas para el inicio de la Semana Santa, los establecimientos hosteleros de la provincia anticipan una alta ocupación, especialmente entre el Jueves Santo y el Sábado Santo, cuando se espera rozar el lleno tanto en la capital como en los principales enclaves turísticos de la provincia.

En estos momentos, ya hay negocios que han completado su capacidad y la estimación general de reservas para los días centrales del puente ronda el 80%, un porcentaje que se espera superar con el impulso de las reservas de última hora.

La ocupación es algo menor los días previos (lunes a miércoles) y en el domingo de Resurrección, según el sondeo realizado entre las empresas asociadas de ASOHTUR.

Desde ASOHTUR han señalado, no obstante, que la evolución de las reservas está siendo más lenta que en años anteriores.

“Nos movemos en un escenario de mayor incertidumbre, donde el cliente decide cada vez más tarde y está muy condicionado por factores como la climatología o el incremento de costes”, han explicado en un comunicado desde la agrupación.

En este sentido, la inestabilidad del contexto económico actual, con el encarecimiento de los carburantes y su impacto directo en la movilidad, especialmente en el turismo nacional, está condicionando la planificación de los desplazamientos y moderando el ritmo de las reservas en un periodo clave para el sector. Aun así, los profesionales del sector confían en que las reservas continúen en los próximos días y, con las de última hora, se pueda alcanzar el lleno completo.

En cuanto al perfil del visitante, se mantiene la tendencia de años anteriores, con predominio de parejas, familias y pequeños grupos de amigos, atraídos por una oferta que combina patrimonio, gastronomía, naturaleza y tranquilidad.

A ello se suma, de forma destacada en estas fechas, el atractivo de las celebraciones religiosas, que cada año ganan protagonismo y capacidad de convocatoria.

El sector de la restauración afronta también estas fechas con optimismo.

Bares y restaurantes de Soria esperan una intensa actividad durante los días principales, especialmente en los servicios de comida, donde confían en completar aforos.

Aunque las reservas previas son todavía moderadas en algunos casos, la experiencia de años anteriores apunta a un importante volumen de decisiones de última hora.

En el caso de las cenas, se mantiene la tendencia hacia formatos más informales, con mayor peso del tapeo y el consumo en barra, si bien la previsión general es de una notable dinamización de la actividad.

Desde ASOHTUR han destacado que la Semana Santa soriana vuelve a posicionarse como un importante reclamo turístico, gracias a la combinación de tradición, participación popular y singularidad patrimonial.

El reconocimiento de varias celebraciones de la provincia como de Interés Turístico Regional (Soria, Ágreda y El Burgo de Osma) refuerza, además, la capacidad de atracción de Soria como destino auténtico y diferenciado frente a otros más masificados.

La agrupación ha puesto en valor, asimismo, el esfuerzo del sector por ofrecer una experiencia de calidad, adaptada a las nuevas demandas del visitante y con una apuesta decidida por el producto local y la excelencia en el servicio. No obstante, insiste en la necesidad de consolidar esta tendencia positiva a lo largo de todo el año y de seguir impulsando iniciativas que contribuyan a dinamizar el turismo más allá de los periodos punta.

En este sentido, la Semana Santa se presenta no solo como una cita clave para la actividad económica inmediata, sino también como una oportunidad estratégica para reforzar la imagen de Soria como destino turístico de referencia.