El CIFP Pico Frentes abre sus puertas para explicar la formación que imparte

Martes, 24 Marzo 2026 09:09

El CIFP Pico Frentes abre esta tarde del martes sus puertas, a las 19:00 horas, para dar a conocer sus instalaciones y la formación que imparte en ellas, para ayudar a elegir su futuro profesional a muchos estudiantes sorianos que están indecisos.

Hay una certeza evidente: muchas empresas tienen dificultades para encontrar profesionales cualificados.

Elegir bien qué estudiar puede marcar el futuro profesional y en este dilema, la Formación Profesional se ha convertido en una de las vías con mayor inserción laboral y proyección de futuro.

Profesores del centro impartirán una charla de introducción aclarando las diversas vías de acceso a la Formación Profesional, así como de las diferentes familias profesionales con las que cuenta el centro y la elevada tasa de empleabilidad de todas las titulaciones impartidas.

Posteriormente se realizará un recorrido por las instalaciones del centro, por las aulas y los numerosos talleres con los que cuentan cada una de las cinco familias profesionales del mismo: Electricidad-Electrónica, Energías Renovables, Instalación y Mantenimiento, Madera y Mueble, Automoción; y Emergencias y Protección Civil.

Se informará a los asistentes de las novedades de la nueva ley de FP y oferta formativa en la ampliación del Centro.

Los visitantes podrán descubrir con sus propios ojos el trabajo que se realiza en el centro, con profesores especializados, trabajando con nuevas metodologías (aprendizaje basado en retos y desarrollo de proyectos) así como con las últimas tecnologías, como la realidad virtual y aumentada.

Las instalaciones están dotadas de maquinaria, equipos y herramientas propias de cada sector. Muchos visitantes se sorprenden al descubrir, bajo un mismo techo, “cinco pequeñas empresas”.

El CIFP Pico Frentes cualifica tanto en conocimientos y habilidades específicas de cada profesión como en aquellas actitudes personales altamente demandadas por las empresas, como el trabajo en equipo, la iniciativa, la resolución de problemas o el espíritu emprendedor.

En un contexto en el que las empresas demandan cada vez más perfiles técnicos cualificados, la Formación Profesional se consolida como una opción formativa de alta calidad, con una rápida inserción laboral y grandes oportunidades de desarrollo profesional.

Desde el centro se invita a todas las personas interesadas, especialmente a estudiantes y familias, a asistir a esta jornada y conocer de primera mano una alternativa formativa moderna, práctica y conectada con la realidad del tejido empresarial.