Los talleres de Soria recomiendan revisar vehículo antes de desplazamientos de Semana Santa

Lunes, 23 Marzo 2026 17:34

La Asociación Provincial de Talleres de Reparación de Vehículos de Soria y la Asociación Soriana de Empresarios de Venta y Reparación de Neumáticos de Soria han realizado un llamamiento a conductores y usuarios para que revisen el estado de sus vehículos antes de ponerse en carretera e iniciar los desplazamientos previstos con motivo de la Semana Santa, una de las épocas del año con mayor intensidad de tráfico en las carreteras.

Desde ambas agrupaciones recuerdan que una revisión preventiva de neumáticos y del vehículo en general puede evitar incidencias, mejorar la seguridad vial y reducir el riesgo de averías durante los trayectos, especialmente en viajes largos o con condiciones meteorológicas cambiantes.

En este sentido, los talleres recomiendan comprobar elementos esenciales como los frenos, niveles de aceite y líquidos, batería, alumbrado y sistema de climatización, además de verificar el correcto funcionamiento de limpiaparabrisas y estado de las escobillas, especialmente ante posibles episodios de lluvia. Insisten especialmente en la importancia de revisar la presión y el desgaste de los neumáticos, así como llevar siempre los elementos obligatorios de seguridad y documentación en regla.

Ambas entidades aseguran que los talleres asociados están preparados y a disposición de los conductores para realizar estas revisiones previas, ofreciendo un servicio profesional y cercano que permite afrontar los desplazamientos con mayores garantías de seguridad.

Desde la Asociación Provincial de Talleres de Reparación de Vehículos de Soria y la Asociación Soriana de Empresarios de Venta y Reparación de Neumáticos de Soria recuerdan que un vehículo en buen estado es clave para evitar imprevistos en carretera y proteger tanto a los ocupantes como al resto de usuarios de la vía, por lo que animan a planificar con antelación la puesta a punto del vehículo para evitar esperas de última hora.

Con esta iniciativa, ambas entidades reafirman su compromiso con la seguridad vial y el servicio a la ciudadanía, especialmente en periodos de alta movilidad como la Semana Santa. En la campaña pasada, la Dirección General de Tráfico estimó cerca de dos millones de desplazamientos por las carreteras de la Comunidad Autónomas durante la Operación Especial de Semana Santa, de los que más de 111.000 se contemplaban por las vías sorianas.

La Asociación Provincial de Talleres de Reparación de Vehículos de Soria fue constituida en 1977 y fue una de las entidades impulsoras de la Federación de Organizaciones Empresariales Sorianas (FOES). Además de formar parte de FOES, está integrada en la Confederación Española de Talleres de Reparación de Automóviles y Afines (CETRAA).

La Asociación Soriana de Empresarios de Venta y Reparación de Neumáticos de Soria se constituyó en 1994 y junto a otras 45 asociaciones sectoriales, es miembro de la Federación de Organizaciones Empresariales Sorianas (FOES).

CONSEJOS PARA REALIZAR UN VIAJE SEGURO:

Revise especialmente los neumáticos: Es el punto más importante. Revisar la presión (incluida la de repuesto), la profundidad del dibujo (mínimo 1,6 mm, aunque aconsejable 3 milímetros) y posibles grietas o deformaciones.

Compruebe el estado del motor y los niveles de fluidos: Comprobar aceite del motor, líquido de frenos, líquido de dirección y refrigerante.

Atención al sistema de frenado: Revisar el estado de pastillas y discos de freno para asegurar una frenada correcta, especialmente con el coche cargado.

Asegúrese de verificar la iluminación: Verificar que todas las luces funcionen correctamente (cruce, carretera, freno, intermitentes y marcha atrás) para ver y ser vistos.

Garantice una visión clara: Comprobar el estado de las escobillas y el nivel del líquido limpiaparabrisas para garantizar visibilidad en caso de lluvia.

Repase la batería: Revisar su estado para evitar problemas de arranque, sobre todo si el coche tiene años

Lleve un kit de emergencia y revisa la documentación: Nunca está de más llevar un kit de emergencia con el dispositivo luminoso tipo luz V-16 (desde el 1 de enero es obligatorio), chaleco, linterna, agua y un pequeño botiquín. Además, asegúrate de tener toda la documentación en regla: seguro, ITV y permiso de circulación.

Confíe en un taller especializado que te ayuden preparar el coche para los viajes largos: Un viaje seguro comienza con una buena revisión, y eso incluye confiar en talleres con experiencia y asesoramiento personalizado.