Maratón de donación de sangre en Soria previo a la Semana Santa

Lunes, 23 Marzo 2026 17:40

El Centro de Hemoterapia y Hemodonación de Castilla y León (Chemcyl) y la Hermandad de Donantes de Sangre de Soria organizan los próximos 26 y 27 de marzo un maratón de donación en la Plaza Mariano Granados, con el objetivo de reforzar las reservas ante el previsible descenso de donaciones durante el periodo de Semana Santa.

Estas colectas de donación forman parte de la I Ruta de Maratones de Castilla y León que se llevarán a cabo en todas las provincias de la comunidad en diferentes días.

En Soria, ambos días, se instalará el autobús de donación en la Plaza Mariano Granados de 15:45 a 21:15 horas.

A esta iniciativa tan solidaria y necesaria, ha querido sumarse la Cofradía de la Soledad, incluyéndola en el programa de actos conmemorativos de su 75 aniversario; según indica su Hermano Mayor, Oscar Jiménez, “una magnífica oportunidad para que los cofrades, familiares y ciudadanos refuercen su compromiso social, participen y contribuyan con un gesto sencillo pero de enorme valor: donar sangre para ayudar a quienes lo necesitan”.

Desde el CHEMCYL han advertido de que las reservas de sangre suelen disminuir en los días previos a los periodos festivos, debido a los cambios en los hábitos de la población y al aumento de desplazamientos, lo que hace especialmente necesario anticiparse para garantizar las 450 donaciones diarias que se necesitan en Castilla y León y hacer frente a urgencias, tratamientos oncológicos, trasplantes o partos complicados entre otras actividades asistenciales.

“Necesitamos la colaboración de la ciudadanía para mantener los niveles adecuados de las reservas y que los hospitales puedan atender la actividad sanitaria diaria”, han recalcado desde la Hermandad de Donantes de Sangre de Soria, que ha agradecido la implicación de la cofradía y ha invitado a compartir en redes sociales su gesto para inspirar a otros, etiquetándoles @donasangresoria y @donasangrecyl.

También ha agradecido la colaboración de Pastelería Dulces Duero que obsequiará a quienes donen los días 26 y 27 en la unidad móvil con una de sus deliciosas torrijas.

La donación de sangre es un proceso seguro y sencillo que puede realizarse de forma periódica: hasta seis veces al año en el caso de los hombres y cuatro en el de las mujeres, con un intervalo de dos meses entre donaciones. Cada donación resulta esencial para el funcionamiento diario del sistema sanitario.

Quienes no puedan acudir los días 26 y 27 de marzo pueden realizar su donación en el punto fijo, ubicado en el IECSCYL (Instituto de Estudio de Ciencias de la salud de CyL), Parque de Santa Clara, los lunes de 15:00 a 21:00 h y los martes y miércoles de 09:00 a 15:00 h.