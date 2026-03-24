Los Días de la Costrada baten récord con 13.000 raciones vendidas

Martes, 24 Marzo 2026 16:19

La VII edición de los Días de la Costrada, organizados por la Asociación Soriana de Confitería, Pastelería, Bollería y Repostería (ASEC) y la Federación de Empresarios de Comercio de Soria (FEC Soria), ha concluido con un balance excepcional, superando todas las expectativas, batiendo récord de ventas y consolidando su impacto en la actividad comercial y turística de Soria.

En esta edición, celebrada durante el pasado fin de semana, se han vendido alrededor de 13.000 raciones en los siete establecimientos participantes (tres en la capital y cuatro en la provincia), superando las 12.500 del año anterior y marcando un nuevo récord de participación.

Este crecimiento confirma la consolidación de unas jornadas que no solo ponen en valor uno de los productos más emblemáticos de la repostería soriana, sino que también contribuyen de forma directa a dinamizar la actividad económica de la provincia.

Durante los tres días de celebración de la jornada, la elevada afluencia de público, tanto local como visitante, se ha traducido en un mayor movimiento en las calles y en un impulso significativo para el comercio y la hostelería de la provincia.

El balance de los pasteleros no puede ser más positivo.

En la capital, en Dulces Duero han registrado una intensa afluencia de gente, logrando alcanzar las cifras de ventas del año pasado.

En Mantequerías York han registrado un incremento de las ventas cercano al 40 por ciento, logrando agotar toda la producción.

Por su parte, Elisabeth’s Cake, que este año se ha unido al evento por primera vez, destaca la buena acogida y el interés de los clientes por la costrada, llegando a recibir reservas incluso de fuera de la provincia.

En el ámbito rural, la respuesta también ha sido muy destacada. Pastelería Moraga, en El Burgo de Osma, superó las expectativas iniciales y llegó a agotar existencias el domingo, impulsado por el turismo que registra la villa los fines de semana vinculado a eventos como las Matanzas del Virrey.

En Almazán, la Confitería Almarza ha logrado superar los datos del año anterior, agotando igualmente toda su producción gracias a las ventas en mostrador y los encargos. Mientras, en Pastelería Gil han logrado cubrir sus previsiones y cerrar la cita con buenas sensaciones y el éxito de todas sus versiones de costrada.

En Arcos de Jalón, El Abuelo José Luis constata una mejora respecto al año pasado, con una clientela principalmente local que mantiene el consumo de este producto, consolidando la costrada como un referente de la repostería tradicional.

Las jornadas han vuelto a evidenciar su capacidad para atraer público y generar consumo en torno a un producto identitario, reforzando además el posicionamiento de la costrada como referente gastronómico dentro y fuera de Soria.

La implicación de los medios de comunicación y la promoción realizada han contribuido también a amplificar su alcance y visibilidad.

En cuanto a las tendencias de consumo, uno de los aspectos más destacados de esta edición ha sido, de nuevo, la alta implicación del público, con una tendencia creciente a adquirir varias raciones para degustar distintas variedades. Aunque las especialidades innovadoras han tenido una excelente acogida, la costrada clásica continúa siendo la opción preferida por los consumidores.

El presidente de ASEC, Carlos Rodríguez, ha valorado muy positivamente el desarrollo de esta edición, destacando que “estos resultados son fruto del trabajo, la implicación y el compromiso de los pasteleros de la provincia, que cada año se esfuerzan por ofrecer un producto de máxima calidad e innovar con nuevas variedades para el deleite del público”. Rodríguez ha querido también agradecer “el respaldo del público, que responde siempre de forma excepcional”.

También ha valorado especialmente la colaboración con la Hermandad de Donantes de Sangre de Soria, a cuyos donantes se les han entregado vales de costrada por las donaciones efectuadas.

Rodríguez ha incidido también en el apoyo del sector hostelero, que se vuelca incorporando la costrada a sus cartas y postres, “contribuyendo así a dar mayor visibilidad a este producto tan nuestro” e impulsando las sinergias entre comercio y hostelería, generando oportunidades de negocio para pastelerías, obradores y restaurantes.

La costrada de Soria, elaborada a base de capas de hojaldre con nata y crema, sigue consolidándose así como uno de los grandes emblemas de la repostería provincial.

Su equilibrio entre tradición y capacidad de innovación sigue conquistando tanto a los sorianos como a quienes visitan la provincia, afianzando el éxito de unas jornadas que no dejan de crecer año tras año.

Desde la organización se subraya que iniciativas como los Días de la Costrada son fundamentales para seguir impulsando el consumo, apoyar al comercio local y proyectar la imagen de Soria como destino gastronómico de calidad. Además, permiten posicionar a la provincia como una referencia dentro del mapa de la gastronomía española, en línea con otros productos reconocidos como la mantequilla soriana, el torrezno o los vinos de la tierra.

Por ello, de cara a próximas ediciones, los organizadores se plantean ya nuevas iniciativas para seguir impulsando las jornadas y reforzar aún más el alcance del evento.

Un postre con historia

La costrada de Soria es un postre tradicional compuesto por capas de milhojas de hojaldre con relleno de nata y crema.

Su origen es incierto y, aunque algunos lo sitúan en la mitad del siglo XX, cuando la desaparecida Mantequerías Ruiz la popularizó, existen referencias escritas anteriores, como las recogidas en dos periódicos sorianos, ‘Avisador Numantino’ y ‘Noticiero de Soria’, cuando la citaban en el año 1928 formando parte del menú de una boda.

Desde entonces, se ha convertido en un símbolo de la repostería soriana y en un imprescindible en las celebraciones familiares.